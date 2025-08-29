'У меня остались вопросы': Мартыновская вспомнила, как оборвалась ее многолетняя дружба с кумой Литвиновой, и высказалась о причинах

Украинский шеф-повар Ольга Мартыновская рассказала, как завершилась ее многолетняя дружба с кулинарным экспертом Татьяной Литвиновой. По словам ресторатора, между ними с кумой довольно резко оборвалась связь, ведь они прекратили переписываться и приглашать друг друга на праздники, однако она до конца не понимает, почему так произошло.

Видео дня

Судья проекта "МастерШеф" отметила, что, несмотря на проблемы во взаимоотношениях, до сих пор имеет довольно теплые чувства к экс-подруге. Об этом она рассказала в проекте "По хатах".

"Мне Тани очень не хватает в моей жизни. Она говорила, что я у нее жила, и это правда. Я у нее училась. Для меня она была олицетворением идеальной, такой, как нужно, женщины с этими огромными глазами, с душой широкой, с манерами очень тонкими, которых у меня нет. Я всегда смотрела на нее, как на икону, на идола. Мне она очень нравилась и нравится до сих пор. Мои чувства к ней не изменились абсолютно. Я не поняла, что произошло в момент, когда перестали просто переписываться, отвечать на сообщения или приглашения на дни рождения", – поделилась шеф-повар.

Ольга Мартыновская довольно долго размышляла, что могло повлиять на ухудшение их отношений. Как предположила ресторатор, кто-то мог наговорить Татьяне Литвиновой неправдивую информацию о ней, или же ведущую задела ее дружба с другими судьями "МастерШеф". По словам шеф-повара, она до сих пор не нашла ответа на эти вопросы.

"Я себе подумала, что, возможно, ей кто-то что-то сказал. Возможно, это моя дружба с Эктором и Вовой оттолкнула. Конечно, у меня были вопросы, и остаются в голове, почему мы это не проговорили, почему не прояснили. Но с другой стороны, я понимаю, что она взрослый человек. Она принимает решение и не обязана тебе, в каких бы вы отношениях не были, что-то объяснять", – отметила ресторатор.

Мартыновская добавила, что очень любит Литвинову как человека. Шеф-повару всегда нравилось, как хорошо ведущая относилась к ее дочери Вере, а также она восхищается ее жизнелюбием.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво объяснил, как случилось, что Клопотенко оказался в его черном списке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!