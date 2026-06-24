У матери-бывшей чиновницы есть звание от Зеленского: что скрывает скандальная польская блогер, которая выбросила украинский паспорт в мусорный бак

Польский блогер Анастасия Верниковская оскандалилась решением выбросить украинский паспорт на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной. В своих соцсетях она не перестает хвастаться тем, что 10 лет живет в стране-соседе и даже называет себя "полькой по менталитету", однако забывает указать, что пользуется преимуществами документа, от которого хотела избавиться. Она оформила на себя имущество в Украине и даже вела собственное дело, чего не смогла бы сделать без украинского паспорта. Более того, семья блогера довольно тесно связана с нашей страной – ее мама в 2017 году работала в департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

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Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, матерью скандального блогера является Лилия Юхимов. До декабря прошлого года она занимала должность заместителя главного врача по медицинской части во Львовской областной клинической больнице. В 2021 году женщину даже удостоили почетной награды. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Юхимов получила звание "Заслуженный врач Украины".

Согласно данным декларации, на имя женщины оформлено несколько объектов недвижимости во Львове. Лилия Юхимов является владелицей квартиры площадью 97,9 кв. м, а также гаража площадью 20 кв. м. На имя мужа бывшей чиновницы, Игоря Верниковского, оформлено жилье площадью 62 кв. м.

Сама же Анастасия Верниковская, которая проявила абсолютное пренебрежение к украинскому паспорту, ранее регистрировала ФЛП. Она занималась производством мыла и моющих средств, однако развивала это дело недолго. В 2024 году блогер закрыла ФЛП через несколько дней после регистрации.

Кроме того, Верниковская была соучредителем Клиники доктора Хогмана во Львове. Деятельность медицинского учреждения продолжалась несколько лет.

Из данных реестра OBOZ.UA стало известно, что в 2023 году скандальная блогер оформила на себя автомобиль Ford Mustang Mach-E 2022 года выпуска. На вторичном рынке стоимость такого транспортного средства в среднем составляет 28 700 долларов (примерно 1 290 832 грн).

А вот в 2020 году у Анастасии Верниковской был долг перед "Львовводоканалом". Средства за неоплаченные счета с нее взыскали через суд. Со своей стороны, муж блогера числится в реестре должников из-за налоговой задолженности.

Напомним, что Анастасия Верниковская подверглась критике в сети из-за решения демонстративно избавиться от украинского паспорта. В своих соцсетях блогер опубликовала кадры, на которых выбрасывает документ в мусорный бак, и заявила, что "испытывает стыд за власть Украины". Она убеждена, что Владимир Зеленский должен был бы поблагодарить Польшу за помощь и спокойно вернуть орден Белого орла, которого его лишил Навроцкий из-за присвоения одному из подразделений ССО Украины почетного наименования "имени Героев УПА", а не отправлять его по почте.

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