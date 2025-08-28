У исполнителя хита Gangnam Style возникли проблемы с законом: в чем его подозревают

Полиция Сеула начала расследование в отношении южнокорейского рэпера и исполнителя вирусного трека Gangnam Style – Psy, настоящее имя которого Пак Че Сан. Его подозревают в нарушении закона об охране здоровья.

Как сообщает Yonhap, ссылаясь на данные правоохранительных органов, с 2022 года певец получал рецепты на психотропные препараты "Ксанакс" и "Золпидем", используемые для борьбы с расстройствами сна и депрессией, через третьих лиц, в частности, своего менеджера. Сам же знаменитость за этот период ни разу не посещал врача.

Отмечается, что полицейские получили информацию о нарушениях от анонимного источника после чего провели обыск медицинского учреждения, чтобы изъять соответствующие записи. Со своей стороны врач рэпера отрицает все обвинения. Он утверждает, что Psy проходил лечение дистанционно.

Отреагировали на инцидент и представители агентства исполнителя P Nation. Они обнародовали заявление, в котором заявили, что знаменитость не получал лекарственные рецепты через третьих лиц.

"Psy диагностировали хроническое расстройство сна, поэтому он принимает снотворные таблетки, как назначил врач. Но он не получал никаких рецептов через посредников, хотя были случаи, когда третьи лица получали лекарства от его имени", – отметили в компании.

