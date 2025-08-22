Надел на голову дорожный знак и разделся до трусов: рэпера с многомиллионной аудиторией задержали за странное поведение

Американского рэпера Монтеро Ламара Гилла, более известного аудитории под сценическим псевдонимом Lil Nas X, задержала полиция в Лос-Анджелесе. Автора популярного трека Old Town Road заметили во время прогулки по центральной улице города в четыре утра, одетого только в нижнее белье и ковбойские сапоги.

Как отметили очевидцы, артист, аудитория которого в Instagram насчитывает более 10 миллионов, бормотал, что идет на какую-то вечеринку, а в определенный момент надел на голову оранжевый дорожный конус. Соответствующая информация появилась на сайте таблоида TMZ.

Странное поведение Lil Nas X смутило местных жителей, поэтому они сообщили правоохранительным органам, что по улице разгуливает полуобнаженный мужчина. Полицейские отреагировали на жалобы и нашли рэпера. Исполнитель несколько агрессивно отреагировал на правоохранителей, поэтому им пришлось успокоить его и надеть наручники.

На место задержания офицеры вызвали парамедиков, ведь заподозрили, что у артиста могла быть передозировка наркотическими средствами. Его доставили в больницу.

Источники из правоохранительных органов сообщили TMZ, что после инцидента Lil Nas X могут выдвинуть обвинения. Однако сейчас он все еще находится в медицинском учреждении.

