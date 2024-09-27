У Чарльза III есть цыплята, а попугай Георга V ел с ним за одним столом: каких домашних любимцев заводили Виндзоры

Члены британской семьи очень редко рассказывают и показывают своих домашних питомцев. Но несмотря на это на кадрах, когда-то попадавших в сеть, видно, как Виндзорская династия обожает животных. Почти каждый имеет своего четырехлапого (а кто-то – двулапого) друга. Например, король Чарльз III завел кур, а его жена Камилла с 2011 года ухаживает за двумя джек-рассел-терьерами – британскими "псами Патронами".

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В руки Виндзоров также попали кони, немало разных пород собак и попугая. Что интересно, ни одного упоминания о котах. OBOZ.UA собрал несколько самых интересных и выдающихся домашних любимцев королевской семьи.

Чарльз III и его курочки

Монарх Великобритании Чарльз III в августе забрал 31 цыпленка из благотворительной организации. Daily Mail пишет, что одна из них даже получила имя – Генриетта. Сейчас животные обитают в садах Хайгроув, на территории загородного дома короля и королевы в Глостершире.

Георг V обедал со своим попугаем за одним столом

Африканский серый попугай Шарлотта стал членом королевской семьи во времена правления Георга V – дедушки Елизаветы II. Король приобрел крылатого друга в одном из восточных портов, когда служил в Королевском флоте.

Птица была довольно болтливой, и этим периодически раздражала супругу монарха Марию Текскую, которая также была против, чтобы пернатый обедал вместе с семьей за одним столом. Источник пишет, что Елизавета II, когда была маленькой, любила подкармливать Шарлотту кубиками сахара.

Любимые корги Елизаветы II

Большую часть своей долгой жизни королева Елизавета ухаживала за корги. Именно эта порода собак была любимой. Впервые она познакомилась с этим четырехлапым в возрасте 7 лет, когда отец купил тогдашней принцессе и ее младшей сестре принцессе Маргарет вельш-корги, которую назвали Дуки.

За свою жизнь Елизавета II имела более 30 собак. Фотографии с ними часто делали во время разных королевских турне. Известно, что животные имели роскошную диету из стейка с филе и куриной грудки. Все блюда для них готовил шеф-повар.

Что интересно, эту породу собак не зря считают английской, ведь вывели ее в Уэльсе – большом районе Англии, откуда происходит род королевы.

Свадебный подарок для Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В 2011 году принцу Уильяму и Кейт Миддлтон на свадьбу подарили собаку породы английский кокер-спаниель. Молодые супруги назвали его Лупо.

Именно эта собачка красовалась на фото Уильяма и Кейт, когда они держали на руках новорожденного Джорджа. С тех пор Лупо познакомился со всеми новыми членами семьи Уэльских: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Четвероногий друг умер в 2020 году, прожив в королевской семье около девяти лет. Впрочем, уже в 2021 году супруги обзавелись еще одной собакой, которую получили от брата Кейт Миддлтон.

Любимые лошади Зары Тиндолл

Старшая внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл, пожалуй, любит лошадей больше всех членов семьи Виндзоров. Благодаря увлечению конным спортом она выиграла серебряную медаль в трехдневных соревнованиях на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Известно, что Тиндолл ухаживает за четырьмя лошадьми.

Ранее OBOZ.UA писал, что благодаря собаке принц Уильям смог завоевать доверие брата Кейт Миддлтон – Джеймса.

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