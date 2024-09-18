Брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как принц Уильям завоевал его доверие: решающую роль сыграла собака

Младший брат Кейт Миддлтон – Джеймс Миддлтон – вот-вот выпустит свои мемуары под названием "Знакомьтесь с Эллой: собака, спасшая мне жизнь", а вместе с ними немного инсайтов об отношениях его сестры с принцем Уильямом. Оказалось, что члену королевской семьи нужно было заслужить доверие брата будущей принцессы.

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Из-за истории с собакой, которую однажды завел Джеймс Миддлтон, юноша понял, что может не беспокоиться за старшую сестру. Как пишет People, оказалось, что принц Уильям так голубил и ухаживал за животным, по имени Элла, что брат будущей принцессы принял в семью нового члена семьи и считал его уже неотделимой частью жизни.

В своей книге Миддлтон подробно описал, как он встретился со своим домашним любимцем, а затем неожиданно без предупреждения привез 8-недельную Эллу в Беркшир, Англия, в семейный дом, где жили королевские супруги. Он отмечал, что принц Уильям уже был "неотделимой частью нашей жизни" и "желательным членом клана".

Джеймс убедился, что Уильяму можно доверять, когда принц смог найти подход к его щенку и озабоченно ухаживал за ним. Мужчина вспоминает в мемуарах, что в 2010 году, когда его сестра была в отношениях уже более 8 лет, часто во время игры в карты принц пытался первым выйти из игры, чтобы пойти прогуляться с собакой или поиграть с ней.

"Он был бы рад выйти из игры первым, а если бы его больше не заставляли участвовать, он бы ускользнул, чтобы обнять Эллу. А еще лучше, он вообще выходил из игры. "Джеймс, Элли нужно прогуляться?" – спрашивал он еще до того, как мы начинали раздавать карты", – вспоминает брат принцессы.

Он также добавил, что для него отношения Кейт и Уильяма таковы, будто они "созданы друг для друга". Джеймс Миддлтон пишет, что незадолго до помолвки "был абсолютно уверен" в том, что они любят друг друга.

"Уильям был в нашей жизни так долго, и мы его очень полюбили. Он чувствует себя нашим старшим братом, и они с Кэтрин так хорошо подходят друг другу, просто созданы друг для друга. Пока мы перевариваем эту новость, я знаю, что сам еще не почувствовал той любви, которую они чувствуют друг к другу. Но я надеюсь, что однажды это произойдет, – резюмировал Миддлтон-младший. – Было прекрасно видеть, как он вселил в нее уверенность. Она расцвела. Я знал, что он будет заботиться о ней, и он делает это по сей день".

Ранее OBOZ.UA писал, что на новом видео Кейт Миддлтон, где она объявляет о прогрессе своего лечения рака, принц Уильям выглядел влюбленным, хотя пара в отношениях уже 13 лет, если не учитывать почти 9 лет свиданий. Королевские эксперты говорят, что подобного никогда еще не видели.

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