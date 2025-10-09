У Антона Лирника появились серьезные проблемы со здоровьем после эмиграции: нужна операция

После вынужденного переезда из РФ (с 2014 года строил там карьеру) юморист, сценарист и телеведущий Антон Лирник впервые откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, которые появились у него после эмиграции. Артист признался, что длительный стресс, пережитые события и перемена жизни привели к серьезным последствиям – настолько, что ему теперь необходима операция на глазах.

В разговоре с журналисткой Алиной Доротюк Лирник вспомнил, что с началом полномасштабного вторжения его семья была вынуждена покинуть Россию.

Они отправились из страны в конце марта 2022 года, сначала побывав в Латвии и Польше, а затем поселились в Турции. Именно там артист наконец смог обратить внимание на свое здоровье, которое резко ухудшилось после стрессовых событий.

"У меня было что-то печеночное, у жены тоже были проблемы. У дочери было что-то ковидное. Там было такое напряжение! Мы находились в таком стрессе и в такой ситуации, что посыпалось все сразу", – рассказал юморист.

Однако самым тревожным последствием стали проблемы со зрением. Лирник признался, что в какой-то момент понял – практически перестал видеть без очков.

"Когда я в Турции уже занимался своим здоровьем, то понял, что остался без зрения. То есть я постоянно работаю в очках, я сейчас вас почти не вижу. У меня на днях будет операция на глаза, наконец решил это лечить", – поделился он с журналисткой.

На уточнение, связаны ли проблемы со здоровьем с нервным истощением, Лирник согласился: все это, по его словам, – последствия сильного стресса, который начался еще в феврале-марте 2022 года, когда пришлось срочно спасать семью от войны.

