Тычине тайком носили кефир, а единственным источником информации были вдовы: Лина Костенко рассказала о страшных событиях в доме 'Слово'

Украинская поэтесса Лина Костенко вспомнила жуткие истории о советских репрессиях против украинских писателей, которые жили в знаменитом харьковском доме "Слово". Она рассказала, как в 60–70-х годах они, лишенные доступа к правде, узнавали о судьбах своих предшественников исключительно из рассказов вдов – тех, кто пережил репрессии и хранил память об уничтоженном поколении.

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"Какая информация? Информации не могло быть никакой официальной. А из уст в уста не передавалось, потому что были вдовы", – отметила Костенко в интервью писателю Сергею Жадану. Она вспомнила вдову неизвестного сегодня писателя Хмельницкого, которая жила в доме для литераторов на киевском бульваре Лихачева.

Изысканная на вид, она много рассказывала молодой Лине о временах террора. Именно от нее поэтесса узнала, что Павел Тычина в моменты страха перед арестом открывал окно, а соседи оставляли ему кефир, который он забирал, закрывая окно, – будто это могло его спасти.

Лина Костенко также вспомнила общение с вдовой Юрия Смолича, который хоть и был талантливым писателем, но "как человек – был закрытым". Только после его смерти вдова открыла Костенко много скрытых фактов. "Они все знали. И они рассказывали", – подчеркнула поэтесса.

Из уст этих женщин она узнала о самоубийстве Николая Хвылевого, который застрелился в 1933 году после ареста своего друга Михаила Ялового. Уже позже, рассказала Костенко, ей написала девушка из Харькова, сообщив, что могилу Хвылевого нашли где-то в парке.

"Хвылевого, например, они так затоптали, что Анна Ахматова искала-искала и не нашла. И только поставили крест позже. Условный", – сказала она.

Такие фрагменты устных воспоминаний стали для поколения шестидесятников едва ли не единственным источником правды о "расстрелянном возрождении". Ведь любые официальные упоминания были либо запрещены, либо стерты из исторической памяти советской цензурой.

Что такое дом "Слово" и почему он стал символом трагедии

Дом "Слово" – это жилой дом в Харькове, построенный в конце 1920-х специально для украинских литераторов. Его название символично: сооружение имеет форму буквы "С" – первой в слове "слово". В новейшей украинской истории это здание стало известным как место концентрации художников, которых позже массово репрессировали в 30-х годах XX века.

Идея возведения дома возникла в 1926 году, инициаторами выступили известные писатели Юрий Войцеховский, Остап Вишня, Андрей Любченко, Павел Панч, Савва Пилипенко, Олекса Слисаренко. Завершили строительство в 1930-м. В роскошном на то время доме с высокими потолками, большими окнами и даже сквером жили известные деятели украинской культуры – Николай Хвылевой, Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный, Павел Тычина, Лесь Курбас, Остап Вишня, Юрий Смолич, Иван Багряный и десятки других.

Но после начала большого террора дом "Слово" превратился в символ репрессий. Первым арестовали Михаила Ялового в мае 1933 года, вслед за этим Николай Хвылевой покончил жизнь самоубийством. К 1938 году жители 40 из 66 квартир были репрессированы. Часть расстреляли, другие погибли в лагерях. Именно поэтому Иван Багряный назвал дом "Крематорием".

В советский период правда о трагедии была скрыта. Лишь в годы перестройки на фасаде появилась мемориальная доска. 21 августа 2019 года дом "Слово" внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако даже сегодня многие истории его жителей остаются неизвестными широкой общественности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лина Костенко вспомнила первую встречу с Павлом Тычиной, который неожиданно стал сторонником СССР. Они увиделись в юности поэтессы, когда она еще была школьницей.

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