Tvorchi & The Maneken презентовали украинскую версию трека 'Одиссея'

Дуэт TVORCHI вместе с музыкантом и продюсером The Maneken представили "Одиссею" – украиноязычную версию песни с альбома группы Planet X. Это не просто перевод: обновленный трек звучит еще глубже и эмоциональнее, открывая слушателю другое измерение уже знакомой истории.

Впервые "Одиссею" на украинском артисты вместе исполнили вживую на большом сольном концерте группы TVORCHI в Киеве. Реакция слушателей была мгновенной – громкие аплодисменты, подпевки и тот особый момент, когда музыка становится общей эмоцией.

В песне соединились характерный электронный саунд TVORCHI, узнаваемый вокал и саунд-дизайн The Maneken. Здесь есть и танцевальные ритмы, и нежные инструментальные детали, которые добавляют песне глубины. Это история, где ночь становится бесконечной, а рассвет – нежелательным гостем.

В тексте – искренность и откровенность без лишних метафор, но с той поэтичностью, которая заставляет представлять каждую деталь: как плавится горизонт от солнца, как молчит будильник, как мир сужается до двух людей.

"Когда мы работали над новой версией песни, хотелось передать не просто смысл, но и интонацию, дыхание, тот внутренний огонь, который есть в треке. Мы почувствовали, что на родном языке эта история звучит еще интимнее", – рассказывают артисты.

TVORCHI добавили, что песня "Одиссея" олицетворяет настроение августа – последнего месяца лета, который так желанный и так быстро пролетает сквозь время, что хочется насладиться его каждой секундой.

"Одиссея" – это музыкальное путешествие, в котором электроника, соул и теплая лирика сливаются в один пульс. Песня уже доступна на всех музыкальных площадках.