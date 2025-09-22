Тимур Мирошниченко появился в эфире с челкой: как теперь выглядит ведущий. Фото

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко неожиданно решил поэкспериментировать со своей внешностью. Впервые за довольно длительный период он кардинально изменил прическу.

Видео дня

39-летний комментатор сделал себе челку. В новом амплуа знаменитость появился в эфире проекта "Життя відомих людей".

Тимур Мирошниченко зачесал волосы вниз так, что они закрывали часть его лба. Ведущий надел классические серые брюки, которые соединил с белой футболкой и черной лакированной обувью.

Как поделился Мирошниченко, он не знает, насколько долго сохранит такой имидж, ведь сейчас просто экспериментирует. Ведущий несколько дней назад немного по-другому уложил волосы и решил оставить все как есть.

Стоит заметить, что ранее знаменитость предпочитал несколько иной образ. Он зачесывал волосы кверху и хорошо фиксировал пряди, полностью открывая лицо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Брэд Питт впервые за десятилетия кардинально сменил имидж и вернулся к своему культовому образу из 2000-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!