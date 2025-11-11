Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер: почему никто не верил в их роман и как актер оскорбил самую молодую миллиардершу перед разрывом

Любовь голливудского актера Тимоти Шаламе и американской светской львицы Кайли Дженнер дала трещину. Они закрутили роман в 2023 году, однако теперь звезда научно-фантастического фильма "Дюна" решил разойтись с самой молодой миллиардершей.

Соответствующую информацию сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на слова инсайдеров. Отмечается, что в отношениях знаменитостей и раньше возникали проблемы, поэтому актер не впервые бросает бизнес-вумен.

С того момента, как Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начали встречаться, они нередко появлялись на публичных мероприятиях, а также проводили важные дни в компании друг друга. Однако теперь ситуация изменилась. В начале ноября мама предпринимательницы Крис Дженнер отпраздновала 70-й день рождения, куда пригласила большое количество знаменитостей, среди которых были Бейонсе, Джастин Бибер и даже принц Гарри. Однако на праздничной вечеринке отсутствовал звезда "Дюны".

"Шаламе бросил Кайли. Такое уже случалось раньше, но она уговорила его вернуться. Она без ума от него, так что это вполне может повториться", – отметил инсайдер.

По словам другого источника, Тимоти Шаламе проводит очень много времени на съемочных площадках, поэтому у Кайли Дженнер всегда было ощущение, будто она должна гнаться за партнером.

Как актер оскорбил бизнес-вумен

Во время недавнего интервью изданию Vogue 29-летний артист довольно странно высказался о личной жизни. Шаламе заявил, что не будет говорить о своих отношениях с Кайли Дженнер, мол, ему "просто нечего сказать". Такую фразу актера многие поклонники восприняли как оскорбление в сторону 28-летней бизнес-вумен.

В то же время в этом же интервью Шаламе заметил, что в будущем хотел бы стать отцом. Он даже осудил позицию знаменитости, чье имя решил не раскрывать, который "хвастался тем, что у него нет детей, и сколько времени это дает ему для других дел".

Что известно о романе знаменитостей и почему в него никто не верил

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе познакомились в апреле 2023 года во время Недели моды в Париже. Между звездами довольно быстро разгорелись чувства, а в сентябре того же года они впервые появились на публике в компании друг друга, посетив концерт Бейонсе.

"Кайли с ним очень счастлива. Она никогда раньше не была так влюблена. Ее семья любит Шаламе. Он очень сдержанный и всегда ее прикроет. Он настоящий джентльмен и имеет все, на что заслуживает Кайли", – говорил инсайдер.

Однако все же фанатам знаменитостей всегда было сложно поверить, что их действительно связывают романтические чувства. Некоторые люди отмечали, что Шаламе и Дженнер будто "из разных миров", а кто-то указывал, что их отношения могут быть обычным PR-ходом.

Последнее предположение прокомментировал пиарщик Майк Фейхи: "PR может играть гораздо большую роль в том, что вы видите в Голливуде, чем большинство людей могут себе представить. Большое количество вещей, которые выглядят как счастливые истории, на самом деле являются результатом планомерной работы".

Эксперты не отрицают, что между звездами действительно могли быть чувства, но их команды тщательно работали над освещением романа. Как пояснил пиарщик, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер не сразу заявили о своих отношениях, однако время от времени показывались в компании друг друга на непубличных мероприятиях. Это привлекало внимание как к самим звездам, так и их взаимоотношениям.

"Ряд медленных стратегических утечек информации, за которыми следует дебют на красной дорожке, – это PR-ход, призванный вызвать ажиотаж и заставить людей говорить об этом", – подчеркнул эксперт.

