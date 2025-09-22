В Москве раздаются взрывы и работает ПВО, во всех аэропортах объявили план 'Ковер': что происходит

Вечером 22 сентября в Москве и Подмосковье работала российская противовоздушная оборона, пытаясь уничтожить долетевшие туда украинские БПЛА. Поскольку небо над столицей страны-агрессора было закрыто, все аэропорты Московской области прекратили работу из-за режима "Ковер".

Видео дня

Мер Сергей Собянин подтвердил фиксацию беспилотников в небе. Он заявлял, что российские военнослужащие сбивают дроны, и сообщения о взрывах поступали из районов: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

По состоянию на 19:50, по утверждению местной власти, якобы было ликвидировано семь БПЛА. Спустя десять минут Собянин сообщил о "сбитии" еще двух дронов.

Задерживались девять рейсов в "Шереметьево", шесть – во "Внуково", три – в "Домодедово".

Поскольку самолеты не могли сесть, они кружили вокруг города. Жители столичного района Новая Москва увидели над своими домами грузовой авиалайнер, который пролетел на очень низкой высоте.

Россияне переписывались в местных Telegram-каналах, рассказывая друг другу о том, где было слышно взрывы:

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 сентября украинские дроны совершили атаку на Краснодарский край России. Поражена тяговая подстанция "Каневская" в станице Стародеревянковской.

