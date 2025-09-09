Супермодель Снежана Онопка обвенчалась в простом образе и показала загадочного мужа. Фото

Украинская модель Снежана Онопка поделилась, что они с мужем сделали важный шаг в своих отношениях. Чуть больше чем через год после бракосочетания пара обвенчалась в столице Латвии – Риге.

Видео дня

На личной странице в Instargram модель показала несколько фотографий с церковного таинства. Для особого дня как Онопка, так и ее загадочный любимый выбрали довольно сдержанные луки.

"Я такая счастливая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Я люблю тебя до луны и обратно! Спасибо, что был со мной все эти годы и будешь еще много лет впереди. В горе и радости", – написала модель.

Снежана Онопка одела нежное белое платье с длинными рукавами и разрезом на юбке. Лук она дополнила массивным ожерельем и браслетом, а также пушистой розовой сумочкой. Во время самой церемонии венчания Снежана Онопка надела полупрозрачную вуаль.

Муж модели также отдал предпочтение классическому стилю. Он нарядился в темные брюки и нежно-розовую рубашку в полоску.

Что известно об отношениях Снежаны Онопки

Первым мужем модели был бизнесмен Николай Щур. Пара прожила вместе десять лет, однако в 2020-м Онопка решила подать на развод. Тогда модель отмечала, что больше не может терпеть издевательств избранника, который изменял ей, насиловал, угрожал и неоднократно поднимал руку.

В 2024 году Снежана Онопка связала себя узами брака с загадочным мужчиной. Она не раскрывает имени избранника или сферу его деятельности, только называет "лучшим в мире". Пара расписалась в кругу самых близких людей и не устраивала громких гуляний.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Катя Сильченко сыграла свадьбу с любимым Сергеем Неклевой во время модного показа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!