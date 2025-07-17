Суханов, который до 40 лет жил в России, ответил, когда закончится война в Украине, и задал точный вопрос украинцам

Телеведущий Алексей Суханов, которого недавно Минюст РФ официально внес в список "иностранных агентов", откровенно высказался о будущем войны и роли каждого украинца в ее завершении. По словам журналиста, который более 40 лет прожил в России, а с 2014 года живет в Украине и имеет украинское гражданство, победа не придет извне. Она может родиться только внутри – из глубин национального самосознания, ответственности и зрелости народа.

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По мнению Суханова, нельзя перекладывать ответственность на мировое сообщество или вымышленных "ровесников на голубых вертолетах". В интервью журналистке Алине Шаманской он эмоционально обратился к обществу с риторическим, но в то же время болезненно точным вопросом: "А от кого это зависит, как не от нас самих?"

"Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока мы не поймем вот здесь (указывает на мозг. – Ред.), и здесь не родим сознание, и не повзрослеем мозгами своими. И своим отношением, и своей ответственностью к чему-либо, к каждому своему шагу", – отметил Суханов.

По его словам, главная задача украинцев – сформировать устойчивое национальное ядро, способное не только оборонять страну физически, но и отстаивать ее культурную независимость. Мы должны избавиться от остатков колониального мышления, перестать жить по инерции прошлого и взять ответственность за свое будущее в собственные руки. Только тогда возможно настоящее завершение войны – не как подпись на бумаге, а как внутренняя трансформация государства.

"Волшебник должен прилететь на каком-то там голубом вертолете, что ли? Нет. Это зависит исключительно от нас", – добавил журналист.

Ранее он также вспоминал о культурном фронте и то, что делать, чтобы российская культура окончательно потеряла влияние и популярность в мире. По словам ведущего, РФ годами системно "разбрасывала гнойные зерна" по планете, а Украина, к сожалению, не противодействовала этому активно. Поэтому сегодня необходимы масштабные культурные "спецоперации", чтобы показать, что украинское искусство ничем не хуже, а иногда и значительно сильнее.

К слову, недавно Суханова официально объявили "врагом" в стране его происхождения. Министерство юстиции РФ добавило журналиста в список так называемых "иноагентов". Как отметили пропагандистские медиа, причина – "распространение недостоверной информации" о политике России и осуждение так называемой "спецоперации". Известно, что Суханов неоднократно выступал с резкой критикой российского режима, пропаганды и имперского влияния через культуру.

Однако такое "звание" не только не оскорбило журналиста – оно его развеселило: "Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять: оказалось, что – цитата – "Минюст РФ внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! Насрать!" – отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные – за "русским кораблем", ведь паспорт у меня один – паспорт Украины".

Напомним, Алексей Суханов родился и вырос в России, однако с 2014 года живет и работает в Украине. С тех пор он окончательно связал свою жизнь с украинским государством, получил гражданство и стал одним из тех публичных голосов, которые открыто борются за правду и украинскую идентичность.

Ранее OBOZ.UA писал, что Жадан заинтриговал прогнозом об окончании войны. Еще в 2022 году он впервые предупредил, что "это может быть надолго".

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