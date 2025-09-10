Суханов, который до 40 лет жил в России, дал совет адепту 'какая разница' Каменских и описал ее острым словом

Журналист и телеведущий Алексей Суханов прокомментировал громкий скандал вокруг Насти Каменских, которая во время концерта в Майами, США, заявила, что ей "неважно, на каком языке разговаривать". После этого высказывания певица потеряла контракт с известным ювелирным брендом "Золотой Век" и подверглась волне критики.

Видео дня

Суханов, который до 40 лет жил в России, подчеркнул, что слова Каменских являются оскорбительными и унизительными. В разговоре с ТСН он отметил, что, будь он руководителем бренда, тоже бы разорвал сотрудничество.

"Считаю ее поведение недопустимым. Я не являюсь горячим сторонником того, чтобы человека определяли по языковому признаку, но ее высказывания были обесценивающими, пренебрежительными и оскорбительными для нормального, здорового человека", – объяснил свою позицию Суханов.

Телеведущий считает, что Каменских отдалилась от Украины и перестала чувствовать общественные настроения. Он посоветовал ей хотя бы на сутки вернуться в Киев и посмотреть в глаза защитникам, которые отдали жизнь за страну. По его словам, это могло бы вернуть артистку к адекватности и критическому мышлению.

"Она двожопая"

Суханов не скрывал эмоций, когда говорил об истинных мотивах певицы: "Почему она так сказала? Просто у нее нет своей позиции и она хочет зарабатывать деньги. Я понимаю ее, почему она хочет нравиться этой русскоязычной публике, выходцам из России. Чтобы они ходили на ее концерты, платили деньги. Ну тогда так и признай. Тогда так и скажи: "Мне по барабану, что у вас тут делается, я хочу зарабатывать деньги". Так хотя бы честнее будет. А так она демонстрирует только двожопие. Она двожепая".

Журналист также напомнил, что языковой вопрос во время войны является ключевым: "Если бы язык не имел значения, то так называемая Россия так осатанело не лоббировала бы здесь свой "язык". Вот это надо наконец понять. Почему Россия бьется за свой "язык"? Да потому что он действительно имеет значение. А мы все продолжаем вестись на все эти пропагандистские тезисы, что это неважно. Пожалуйста, ты можешь не разговаривать на этом языке, но ты должен уважать, ценить и признавать, что это имеет значение. Тем и отличается, в частности, украинец от гражданина России. Своим языком, сознанием, идентичностью".

Ранее OBOZ.UA писал, что крестную Насти Каменских загнали в угол вопросом о неоднозначной позиции певицы. Она не имеет желания обсуждать скандалы вокруг артистки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!