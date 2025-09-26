Стулья-бочки, стол из дверей и старый 'хлам': Ирена Карпа поразила дизайнерским ремонтом в 'винтажной' квартире за $103 тысячи

Украинская писательница и певица Ирена Карпа поделилась, что всего за несколько месяцев до переезда во Францию приобрела квартиру в самом центре Киева за 103 тысячи долларов. Она стала обладательницей недвижимости площадью 53 квадратных метра.

По словам музыканта, квартира ей досталась в довольно запущенном состоянии, поэтому пришлось делать кардинальный ремонт. Все детали в интерьере жилья писательницы тщательно продуманы, а большинство мебели и элементов декора являются раритетными. Экскурсию своей недвижимостью Ирена Карпа провела для проекта "По хатах".

Как рассказала писательница, ей всегда было важно, чтобы в квартире было достаточно пространства. Так, например, чтобы открыть двери в жилище Карпы, необходимо подвинуть их в сторону. Кроме того, исполнительница решила не устанавливать стиральную машину в ванной комнате, ведь она недостаточно большая, поэтому разместила прибор в коридоре.

В спальне детей Ирэны Карпы расположена двухэтажная кровать, большие окна, однако больше всего привлекают внимание винтажные вещи, которые писательница шутливо называет "хламом". В комнате стоит старый чемодан, который артистка приобрела в Испании, а также оригинальные лампы. Одним из самых необычных элементов интерьера является стол, который Карпа сделала из дверей и накрыла стеклом. Что интересно, он выполняет роль и подоконника.

Не менее впечатляющим является и небольшой балкон в квартире писательницы. Там расположены стулья, изготовленные из старых бочек.

Довольно оригинальный ремонт Карпа сделала и в гостиной, которая одновременно является и ее спальней, и гардеробом. В комнате расположен удобный диван, полочка с книгами, раритетные стулья и цветы. А вот кровать исполнительницы размещена в нише над гардеробом.

Интерьер кухни в квартире писательницы особенно яркий. Интересным акцентом есть цветная плитка возле поверхности для приготовления пищи, которую Карпе сделала на заказ подруга. Привлекает внимание и раковина, сделанная из медной миски.

Ванная комната в недвижимости писательницы хотя и не очень большая, однако имеет сильный вид. В интерьере помещения преобладают белые цвета, гармонично сочетающиеся с деревянной мебелью и сантехникой золотого оттенка.

