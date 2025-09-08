Стало известно, о заветном желании принца-изгоя Гарри жить в Англии: почему оно касается его детей

Принц Гарри готовится к редкому визиту на родину и, по словам близкого друга, все серьезнее задумывается над тем, чтобы его дети познали страну, где рос их отец. 40-летний герцог Сассекский пять лет живет в США, однако стремление сохранить связь с британскими корнями остается важным.

На следующей неделе Гарри проведет в Великобритании четыре дня, приняв участие в ряде благотворительных мероприятий, и это станет его самой длинной поездкой со времени похорон королевы Елизаветы II в 2022 году. Источник, который общался с The Times, сообщил, что принц "не теряет надежды вернуть свою семью в Великобританию".

По его словам, принц Гарри хочет, чтобы шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет "знали свою семью здесь и понимали, где он вырос". Последний раз дети посещали страну летом 2022 года на платиновом юбилее королевы. Меган Маркл не была в Великобритании с сентября того же года.

Программа визита герцога

Поездка принца Гарри начнется в понедельник, 9 сентября, в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II. В Лондоне он будет участвовать в церемонии вручения премий WellChild Awards, которая отмечает детей с тяжелыми заболеваниями и тех, кто их поддерживает. На следующий день герцог планирует встречу с молодежью, пострадавшей от насилия, обсуждая программы поддержки и восстановления.

Среда и четверг посвящены дополнительным мероприятиям: встречам с партнерами благотворительных организаций, а также событиям, связанным с его проектом Invictus Games для ветеранов и военнослужащих. Это позволит Гарри провести в Британии четыре дня, что является нетипичным для последних лет, ведь раньше он прилетал преимущественно на короткие официальные события.

Семейный контекст и предыдущие заявления

В мае в интервью BBC Гарри признавал: "Скучаю по Великобритании, но не представляю мира, где вернул бы жену и детей сюда". Теперь его близкие утверждают, что стремление показать Арчи и Лилибет королевское прошлое и родину все усиливается.

Герцог не видел своего отца, короля Чарльза III, с февраля 2024 года, когда они имели непродолжительную 30-минутную встречу после того, как монарху объявили диагноз рак. Во время предстоящего визита король будет находиться в Балморале, поэтому пока неизвестно, состоится ли новая встреча отца и сына.

Переезд за океан и жизнь в королевских резиденциях

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули Великобританию в 2020 году, переехав в Монтесито, Калифорния. До этого они жили в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца – скромном доме с двумя спальнями и одной ванной. Впоследствии пара поселилась во Фрогмор-коттедже возле Виндзора, который считался более комфортным для молодой семьи.

Некоторые королевские биографы писали, что именно скромность Ноттингемского коттеджа стала первым разочарованием Меган Маркл. Автор Том Куинн утверждал, что герцогиня считала это помещение "слишком маленьким" и таким, что "не соответствует статусу ее мужа". В то время принц Уильям и Кейт Миддлтон жили в большей квартире внутри дворца.

Дискуссии вокруг стиля работы герцогини

В различных публикациях обсуждались слухи о требовательном характере Меган в общении с персоналом дворца. Одни сотрудники жаловались на чрезмерный контроль за деталями, другие, наоборот, описывали герцогиню как внимательную и щедрую. Продюсер Джейн Мари, которая сотрудничала с Archewell, в комментарии Vanity Fair назвала Меган "искренним и замечательным человеком", а бывшие помощники вспоминали о подарках для команды – от поводков для собак до средств по уходу за кожей.

Как сообщал OBOZ.UA, в доме принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон царит молчаливое табу: имя Меган Маркл там фактически под запретом. Причина – глубокая обида, которую супруги испытывают из-за публичных заявлений принца Гарри.

