Стала поперек горла Кремлю: известную российскую актрису объявили в международный розыск

Российская актриса Яна Троянова сильно не угодила верхушке Кремля, ведь публично осудила начало террористической войны и сбежала из страны-агрессора во Францию. В России захотели "наказать" артистку за такую деятельность, поэтому объявили ее в международный розыск.

Как отметили в Следственном комитете РФ, высказывания Трояновой направлены на "унижение чести и достоинства по национальному признаку в отношении россиян". Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа.

"Закончено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой. Она объявлена в международный розыск", – сообщили в СК РФ.

Стоит заметить, что ранее против артистки было зарегистрировано два административных производства за несоблюдение закона об иностранных агентах, по которым ей может быть назначено наказание в виде штрафов на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, московский суд заочно взял под стражу актрису по обвинению в "разжигании ненависти либо вражды".

Что известно о Яне Троянове и ее позиции

Яна Троянова родилась 12 февраля 1973 года. Высшее образование она получила в Уральском государственном университете, где защитила дипломную работу по психоанализу Зигмунда Фрейда. Позже Троянова поступила в Екатеринбургский театральный институт, а на втором курсе пошла работать в театр.

Актриса дебютировала в индустрии кино в 2007 году. Среди самых известных проектов с ее участием фильмы "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ", а также сериал "Ольга".

После начала полномасштабной войны Яна Троянова осудила кровавую политику Кремля, а в октябре 2022-го выехала из РФ сначала в Турцию, а затем во Францию. В 2023 году актриса дала откровенное интервью Юрию Дудю, где раскритиковала российского диктатора Владимира Путина.

"Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден ломать голову, что поесть и "бухнуть". На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Люди там выживают. Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны", – говорила артистка.

Троянова не скрывает, что за рубежом нередко контактирует с украинцами, однако из-за стыда за Россию это дается ей довольно нелегко: "Мне хотелось провалиться под землю. Мне невероятно стыдно перед украинцами за нашу страну... Но впоследствии ко мне начали подходить украинцы, обниматься, просить сфотографироваться, и для меня это важно. Я не хочу войны, ее не должно быть".

Из-за подобных высказываний в России внесли Яну Троянову в перечень "иноагентов", а позже – "террористов и экстремистов".

