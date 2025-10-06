Стала известна цена 'кравчучки', которую Тищенко со слезами отдал пенсионерке и стал мемом

Народный депутат Николай Тищенко напомнил о себе в сети после "эмоционального" видео, где он дарит пожилой женщине "кравчучку". Как оказалось, стоимость этого трогательного подарка – 940 гривен.

В ролике, который Тищенко опубликовал 5 октября в Instagram, он торжественно шагает со знаменитой сумкой на колесиках под песню "Обійми" группы "Океан Эльзы". "Ну что, как обещал. Вот смотрите", – говорит нардеп, преподнося новенькую "кравчучку" бабушке Кате из Святошинского района Киева.

Пожилая женщина, которая, по словам политика, потеряла всех родственников, не сдержала эмоций и расплакалась. Не остался в стороне и сам Тищенко – он тоже расчувствовался и начал вытирать крокодиловы слезы.

"Хочу вас познакомить – это бабушка Катя с нашего Святошина. Все ее родственники погибли, поэтому мы поддерживаем друг друга и часто встречаемся. Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности – все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них", – написал Тищенко.

Впрочем, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такой сцены. Кто-то иронично отметил, что щедрость за 940 гривен – это уровень, другие осудили "бюджетный" пиар нардепа.

"Без комментариев... Коля "Котлета" Тищенко подарил пожилой женщине новую "кравчучку" и не постеснялся снять об этом видео".

"Тищенко расплакался, когда подарил бабушке новую "кравчучку". Робин Гуд нашего времени".

"Пиарщики Николая Тищенко будут номинированы на Нобелевскую премию мира. На этот раз Тищенко подарил рандомной бабушке кравчучку с принтом Louis Vuitton".

"До слез: Тищенко опубликовал видео, на котором он подарил бабушке новую "кравчучку". Щедрость невиданного масштаба. Плакала вся маршрутка".

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении нардепа Тищенко за кулисами "МастерШефа". Поведение нардепа вызвало возмущение среди персонала, и сам шеф-повар неоднократно обращался с жалобами к продюсерам.

