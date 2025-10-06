УкраїнськаУКР
Стала известна цена "кравчучки", которую Тищенко со слезами отдал пенсионерке и стал мемом

Народный депутат Николай Тищенко напомнил о себе в сети после "эмоционального" видео, где он дарит пожилой женщине "кравчучку". Как оказалось, стоимость этого трогательного подарка – 940 гривен.

В ролике, который Тищенко опубликовал 5 октября в Instagram, он торжественно шагает со знаменитой сумкой на колесиках под песню "Обійми" группы "Океан Эльзы". "Ну что, как обещал. Вот смотрите", – говорит нардеп, преподнося новенькую "кравчучку" бабушке Кате из Святошинского района Киева.

Пожилая женщина, которая, по словам политика, потеряла всех родственников, не сдержала эмоций и расплакалась. Не остался в стороне и сам Тищенко – он тоже расчувствовался и начал вытирать крокодиловы слезы.

"Хочу вас познакомить – это бабушка Катя с нашего Святошина. Все ее родственники погибли, поэтому мы поддерживаем друг друга и часто встречаемся. Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности – все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них", – написал Тищенко.

Впрочем, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такой сцены. Кто-то иронично отметил, что щедрость за 940 гривен – это уровень, другие осудили "бюджетный" пиар нардепа.

  • "Без комментариев... Коля "Котлета" Тищенко подарил пожилой женщине новую "кравчучку" и не постеснялся снять об этом видео".
  • "Тищенко расплакался, когда подарил бабушке новую "кравчучку". Робин Гуд нашего времени".
  • "Пиарщики Николая Тищенко будут номинированы на Нобелевскую премию мира. На этот раз Тищенко подарил рандомной бабушке кравчучку с принтом Louis Vuitton".
  • "До слез: Тищенко опубликовал видео, на котором он подарил бабушке новую "кравчучку". Щедрость невиданного масштаба. Плакала вся маршрутка".
Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении нардепа Тищенко за кулисами "МастерШефа". Поведение нардепа вызвало возмущение среди персонала, и сам шеф-повар неоднократно обращался с жалобами к продюсерам.

