Spotify назвал самую популярную песню 2024 года: почему ее перевод может удивить

Стриминговый сервис Spotify назвал самую популярную песню 2024 года, которую чаще всего переслушивали пользователи платформы по всему миру. Любительницей аудитории оказалась композиция 23-летней американской певицы Билли Айлиш – "Birds of a Feather".

Видео дня

Как отмечает The Hollywood Reporter, этот трек вошел в третий альбом молодой исполнительницы "Hit Me Hard and Soft". К тому же, музыкальная работа заняла второе место в хит-параде самых популярных песен США – Billboard Hot 100 и в течение 21 недели не теряет передовых позиций в чарте Hot Rock & Alternative Songs.

Следует отметить, что трек "Birds of a Feather" пришелся по душе не только обычным слушателям, но и экспертам. Композиция была трижды номинирована на премию "Грэмми" в категориях: песня года, запись года и лучшее сольное поп-исполнение.

Мелодия хита "Birds of a Feather" довольно легка и даже немного весела, однако если прислушаться к словам и пересмотреть перевод, представление о треке кардинально меняется. Композиция раскрывает тему любви до смерти и нездоровым отношениям, где один партнер имеет слишком сильную эмоциональную привязанность к другому.

Кстати, и в самом названии хита скрыта идиома, которая может помочь лучше раскрыть его смысл. Выражение "birds of a feather" означает, что люди, которые имеют много общих характеристик, как птицы одного вида, притягиваются и должны всегда оставаться вместе.

"Есть много песен о том, как умереть за человека и любить его, пока тот не умрет. Я подумал, что было бы очень интересно попробовать себя в этом",– высказался о композиции брат Билли Айлиш, музыкальный продюсер Финнеас О'Коннелл, с которым артистка создает хиты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Билли Айлиш во время концерта швырнули браслет, который ударил ее по лицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!