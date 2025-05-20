Солист Ziferblat серьезно заболел перед Евровидением 2025 и назвал диагноз: боялся этого больше всего

Солист группы Ziferblat, которая в этом году достойно представила Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, Даниил Лещинский поделился, что прямо перед выездом в Швейцарию, где проходило шоу, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Артисту диагностировали хронический ларингит – воспалительный процесс в гортани.

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Как признался исполнитель, заболеть перед масштабным шоу было его самым большим страхом. Об этом он рассказал в Telegram-канале коллектива.

"Итак, перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего – хронический ларингит. Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати, или вообще раньше) – пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами", – поделился знаменитость.

Кстати, после выступления в первом полуфинале, где Ziferblat занял высшую позицию по результатам телеголосования, Даниил Лещинский избегал коммуникации с журналистами. Как отметила коллеги по группе артиста, он делал все возможное, чтобы сохранить голос. Возможно, такое поведение было связано именно с серьезной болезнью.

Однако, даже несмотря на проблемы со здоровьем, Даниил Лещинский выложился на международной арене на максимум. Группа Ziferblat вызвала восхищение у еврофанов впечатляющим исполнением конкурсной композиции Bird of Pray во время гранд-финала Евровидения 2025 и заняла девятое место в общем рейтинге. Перформанс артистов национальное жюри оценило в 60 баллов, а зрители – 218.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что группе Ziferblat устроили теплую встречу на вокзале после возвращения с Евровидения 2025.

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