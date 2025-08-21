'Устал от войны'. Актер Артемий Егоров рассказал о знаковой переписке с известным актером, чей скандал позже затмил его собственный

Актер Артемий Егоров прокомментировал скандал вокруг своего сообщения о "необходимости завершения войны". Артист также рассказал о символической переписке с коллегой Константином Темляком, который выступил с жесткой критикой против его слов, а впоследствии оказался в еще большем скандале.

По словам Артемия Егорова, он написал Темляку всего одно предложение. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Напомним, Егоров обнародовал в Instagram сообщение, в котором в частности заявил: "Войну надо завершать. Я не знаю как именно, но ее надо останавливать. Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я – устал. Правда. Бросьте в меня камень, если вы – нет".

"Ирония судьбы: первым, кто резко отреагировал на мое сообщение, был Константин Темляк, который впоследствии оказался в еще более громком скандале, – говорит Егоров. – Я лично не общался с ним, хотя хорошо знаю и уважаю как профессионала. Вернее – сильно уважал и любил до ситуации, которая вскрылась. Когда он резко отозвался о моем сообщении, написал ему: "Костян, главное – оставайся живым и здоровым, все остальное – х*рня".

В разговоре с OBOZ.UA Артемий Егоров признал, что его слова в Instagram были ошибкой, ведь он "не учел боль других людей", но отметил, что этот диалог с Темляком стал для него символичным на фоне дальнейших событий: "А потом произошло то, что произошло... Как отреагировал на это? А вы видели людей, для кого это не стало шоком?".

"Возвращаясь к моему сообщению, скажу следующее: мы все сейчас переживаем эмоциональную боль, – продолжил актер. – Моя ошибка заключалась в том, что не учел боль других людей, у которых она еще сильнее. Сейчас просто не время было этого говорить. Но тогда так сложились обстоятельства: пришел с фронта мой друг, рассказал, что там происходит. Сотни шахедов почти ежедневно летели на Киев, погибали знакомые актеры – сильный эмоциональный шок. Конечно, потом пожалел, что разместил это сообщение, удалил его".

Актер также признался, какие неожиданные выводы сделал после скандала: "Понял, как легко у нас могут облить г*вном за спиной. Знаете, я уже работал с некоторыми такими коллегами. И что слышишь? "Ой, привет, Тёмочка, как дела?" – вот такое. Но в то же время надо отметить, что настоящие друзья тоже рядом. Хорошего в жизни больше".

