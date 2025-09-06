Американский рэпер Рик Росс, известный громкими конфликтами с коллегами по сцене, решил впервые приехать в Россию в разгар полномасштабной войны. Визит артиста в страну-агрессора организовал российский продюсер Тимати, который в свое время тесно сотрудничал с диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечают пропагандистские медиа, исполнитель прибыл в РФ всего на один день. Он поразвлекал россиян на открытии клуба Тимати в Москве.

Путинист всеми силами пытался угодить Рику Россу, поэтому устроил ему роскошный прием. По стране-агрессору рэпер передвигался на премиальном Rolls-Royce, а жил в отеле с видом на Красную площадь.

Исполнителя, кажется, вообще не смущал тот факт, что РФ начала террористическую войну на территории Украины. Он рассыпался в комплиментах Москве и довольно активно взаимодействовал с россиянами. Рэпер показал видео, которое сделал перед началом концерта, где крикнул толпе: "Россия, сделайте немного шума".

Не мог не похвастаться снимками с Риком Россом и сам Тимати. В соцсетях путиниста появилось несколько кадров, где он встречает артиста и стоит рядом с ним.

Стоит заметить, что ранее Рик Росс уже задумывался над выступлением в России, однако реализовать эти планы не удалось. В 2015 году он не приехал в страну-агрессора, ведь был арестован, а в 2017-м концерт отменили "по независящим от организаторов и артиста причинам".

Что известно о Рике Россе

Настоящее имя рэпера – Уильям Леонардо Робертс II. Он родился в городе Кларксдейл, США, а во время учебы в старших классах сильно интересовался спортом. Рик Росс даже получил футбольную стипендию в Государственном Университете в Олбани, однако все же решил связать жизнь с музыкой.

В середине 1990-х он начал заниматься рэпом. Сначала артист создал группу из пяти человек Carol City Cartel, а со временем начал сольную карьеру. В 2006 году Рик Росс выпустил свой дебютный альбом Port of Miami, который едва ли не сразу возглавил чарт Billboard 200.

Позже в песне Valley of Death рэпер раскрыл, что в юности работал охранником в тюрьме, из-за чего получил прозвище "Офицер Рикки". В течение последующих лет исполнитель активно развивал свою карьеру и сотрудничал со скандальными коллегами Канье Уэстом и P Diddy.

Проблемы рэпера с законом

В начале 2008-го Рика Росса арестовали за хранение оружия и марихуаны. В августе того же года блогер подал иск против артиста, обвинив его в нападении и избиении.

В 2015 году рэпера снова задержала полиция в штате Джорджия. Рика Росса и его охранника обвинили в похищении и нападении на мужчину. Правоохранители сообщали, что артист с компаньоном затащили жертву в гостевой дом, после чего избили пистолетом по голове, ведь он не отдал исполнителю одолженные ранее средства. Тогда Росс не признал свою вину.

Ссоры с коллегами

В конце января 2009 года Рик Росс вступил в публичный конфликт с исполнителем 50 Cent. В композиции рэпера Mafia Music прозвучали строки, в которых он обвинил коллегу по сцене в причастности к пожару в доме его бывшей жены. 50 Cent не проигнорировал такой поступок и выпустил трек Officer Ricky, где вспомнил прошлое артиста, а именно работу охранником в тюрьме. После этого Рик Росс выпустил клип на песню Deeper Than Rap, где изобразил похороны коллеги.

Позже исполнитель разбил горшки с Young Jeezy. Во время одного из концертов Рик Росс прямо со сцены начал оскорблять артиста, из-за чего со временем они серьезно подрались. В 2013-м на рэпера было совершено покушение. Автомобиль Росса обстреляли, из-за чего транспортное средство врезалось в стену. В результате инцидента никто не пострадал.

