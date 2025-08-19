Один из лучших диджеев мира, который выступал в Украине, согласился на концерт в Москве: росмедиа узнали условия и райдер

Один из самых востребованных диджеев мира Уильям Сами Этьенн Григасин, более известный аудитории под псевдонимом DJ Snake, приедет в Россию. В сентябре он даст концерт в Москве, который состоится в рамках фестиваля электронной музыки.

Как отмечают росмедиа, организаторы мероприятия вели переговоры с командой французского диджея около трех месяцев. Предполагается, что он пробудет в столице страны-агрессора одни сутки.

Чтобы обеспечить выступление DJ Snake, россиянам придется потратить довольно немалую сумму денег. Согласно райдеру музыкального продюсера, он хочет жить в люксовом отеле в центре Москвы, встретить и сопровождать его должны черные автомобили, ему следует подарить футбольный мяч из РФ. Кроме того, диджея должны обеспечить большим количеством портативных колонок.

Вместе с DJ Snake в Москву приедет и его команда, в которой будет более 10 человек. Россиян сразу предупредили, что менеджеры диджея будут тщательно проверять все детали организации фестиваля от качества света до того, чтобы он мог видеть публику и взаимодействовать с ней. Музыкальный продюсер будет выступать на высоте 4 метров над зрителями и якобы планирует подготовить особый перформанс. Сейчас в соцсетях диджея нет официального подтверждения будущего выступления в стране-агрессоре.

Что известно о DJ Snake

Уильям Сами Этьенн Григасин родился 13 июня 1986 года в Париже, Франция. В юности он занимался граффити и именно тогда получил прозвище Snake (змея), потому что ловко уклонялся от полицейских. Он решил оставить себе такой псевдоним и после того, как начал развивать карьеру диджея.

В 2011 году DJ Snake спродюсировал музыкальный альбом Леди Гаги Born This Way, который был номинирован на премию "Грэмми". Позже он сделал популярные ремиксы на треки мировых звезд. В декабре 2013-го диджей вместе с композитором Лил Джоном выпустил известный хит Turn Down for What, клип на который был номинирован на награду MTV Video Music Award за лучшую режиссуру, художественную постановку и визуальные эффекты. Песня, кстати, позже стала саундтреком к фильму "Форсаж 7".

После этого DJ Snake продолжал развивать карьеру и неоднократно попадал в различные чарты Billboard. Среди его самых успешных работ были композиции Lean On, Middle и Talk. В марте 2018-го он основал собственный лейбл Premiere Classe Records. Уже в сентябре диджей выпустил трек Taki Taki, который исполнили Селена Гомес, Cardi B и Ozuna.

Четыре года назад DJ Snake выступал и в Украине. Он принял участие в музыкально-художественном фестивале Atlas Festival, который проходит в Киеве. Тогда украинская аудитория с нетерпением ждала перформанс диджея и тепло его встретила.

