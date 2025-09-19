Скандал с Виктором Розовым набирает обороты: в сети всплыли отвратительные комментарии звезды 'Лиги смеха' и переписка с угрозами

Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый оказался в центре громкого скандала после слишком детальных высказываний об интимной жизни с экс-супругой Ольгой Мерзликиной, а также интервью, где женщина рассказала возмутительные подробности их отношений. Пользователи сети не прекращают оставлять негативные комментарии под публикациями звезды "Лиги смеха", в ответ на которые он позволяет себе писать отвратительные вещи.

На просторах платформы Threads появились фотографии, на который можно увидеть, что, реагируя на критику со стороны юзеров, комик нередко переходил на личности. Он оскорблял людей из-за внешности, а также называл унизительными словами.

Так, например, одна из пользовательниц сети акцентировала внимание на словах Ольги Мерзликиной о том, что Виктор Розовый хотел помочиться на нее во время интима. Она написала: "От всей души хочется пожелать, чтобы вас так сильно любили, что сц*ли на вас постоянно".

Юморист, не подбирая слов, ответил: "Шм*ра. Еб*ло бы замазала с мужчиной так разговаривать. Ты не слишком красивая, чтобы такое себе позволять".

Другая пользовательница стала на защиту девушки, однако тоже получила "на орехи" от Виктора Розового. Ветеран в грубой форме попросил, чтобы муж юзера сети написал ему, а он объяснит, как ее "приструнить".

Одна из комментаторов поблагодарила звезду "Лиги смеха" за защиту, однако отметила, что, по ее мнению, как мужчина он "чмо". Не оставил без внимания комик и эти слова: "А ты как женщина – у*об*ще страшное".

Однако только оскорблениями в комментариях Виктор Розовый не ограничился. Девушка показала фрагмент переписки с юмористом, где он начал ей угрожать. Ветеран написал: "Ты же понимаешь, что опасно обс*рать меня в интернете со своим настоящим именем и фамилией?". Комик добавил, что сделал скрин высказываний девушки и будет "помнить о ней".

Стоит заметить, что сейчас большинство из вышеупомянутых комментариев Виктора Розового были удалены. Под постом остались только ответы пользователей на его слова.

Почему Виктор Розовый нарвался на критику

В мае этого года Ольга Мерзликина сообщила, что подала на развод с юмористом после 13 лет отношений из-за измен с его стороны. Сначала экс-супруги отмечали, что не будут раскрывать никаких подробностей своей личной жизни, однако все сложилось кардинально по другому.

Виктор Розовый дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай, во время которого рассказал подробности интимной жизни с Ольгой Мерзликиной, более того, пожаловался, что его не устраивало. Такое откровение ветерана вызвало волну критики в сети, из-за чего возмутительный фрагмент был удален из ролика.

Со временем свою версию отношений с комиком решила рассказать сама Мерзликина. Она дала интервью Маше Ефросининой, где отметила: первые три года романа с Розовым были почти идеальными, но дальше все изменилось. По ее словам, юморист сильно ревновал ее ко всем мужчинам, тогда как сам мог позволить фанатке поцеловать себя или же пойти с какой-то девушкой на прогулку.

Мерзликина отметила, что тогдашний партнер просил ее называть себя "хозяином" и всегда хотел доминировать, однако самым сильным ударом для нее стали измены со стороны экс-супруга. Как раскрыла женщина, впервые о неверности Розового она узнала на третий день после свадьбы, которую пара сыграла в начале марта 2024 года. Затем Ольга Мерзликина уличила ветерана в измене, когда он получил осложненное осколочное ранение головы.

В частности, во время интервью женщина привели доказательства, что Виктор Розовый врал о том, что она не приезжала к нему во время службы в рядах ВСУ. Мерзликина показала их совместные фото, а также билеты на поезд, которые покупала специально, чтобы увидеть любимого. По словам экс-избранницы ветерана, они встречались каждый месяц.

