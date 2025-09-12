'Это быдлота, которую еще надо поискать'. Украинская актриса рассказала об аморальном предложении от мужа пропагандистки Симоньян

Украинская актриса Екатерина Кузнецова вспомнила неприятный опыт работы с российским режиссером Тиграном Кеосаяном, который находится в коме уже 9 месяцев, – мужем главной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян.

В интервью журналистке Маричке Падалко она рассказала, что именно он предлагал ей сниматься в пропагандистских проектах, позволяя себе грубое и унизительное поведение. По словам актрисы, их последнее сотрудничество состоялось в 2010 году во время работы над сериалом "Ялта-45". Кузнецова тогда исполнила роль медсестры, однако на этом контакты с режиссером не закончились.

Впоследствии он пригласил ее в другой проект под названием "Крымский мост" – ленты, которая открыто продвигала кремлевскую пропаганду после аннексии полуострова.

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек, это быдлота, вы знаете, которую надо еще поискать. Без принципов человек, который имеет огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась", – подчеркнула Кузнецова.

Актриса призналась, что после ее отказа у них состоялся неприятный разговор, во время которого Кеосаян пытался давить на нее. Кузнецова же осталась непоколебимой, объяснив, что участвовать в проектах, которые легализуют агрессию России, для нее неприемлемо.

Отдельно она отметила, что многие ее коллеги таки согласились на участие в таких фильмах – скорее всего, за большие гонорары или материальные вознаграждения. В частности, Кузнецова привела пример российского актера, который за роль в фильме "Крым" получил в подарок недвижимость в Крыму лично от диктатора Владимира Путина. По ее мнению, это яркий пример того, как система подкупа и пропаганды работает в России.

"У них пропаганда работает прямо. Если завтра на федеральных каналах начнут говорить, что украинцы хорошие, все резко начнут нас любить. Они очень хитрым образом влияют на городское население через телевидение, программы и социальные сети", – объяснила Кузнецова особенность российской пропаганды.

По словам актрисы, именно поэтому в России многие люди остаются равнодушными к войне и преступлениям Кремля, ведь телевизор и медийные кумиры указывают им, что "правильно", а что нет. Однако для украинской актрисы такой выбор был и остается невозможным: она принципиально отказалась сниматься в Крыму после 2010 года и четко определила для себя, что участие в пропаганде – это предательство собственных принципов.

