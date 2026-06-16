"Семья не получит ни копейки": погибший в авиакатастрофе Оливер Три раскрыл судьбу своего миллионного состояния за несколько недель до аварии

Американский певец Оливер Три, погибший 14 июня в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро (Бразилия), за несколько недель до смерти заявил о своем миллионном состоянии. Исполнитель хита Life Goes On рассказал, что его семья не получит ни копейки из наследства после его смерти.

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О своих планах относительно завещания 32-летний артист сообщил во время интервью на шоу Зака Санга, которое вышло за несколько недель до трагедии. По словам музыканта, он не считает накопленные деньги и успех исключительно собственной заслугой, поэтому решил распорядиться наследством необычным способом.

"Когда я умру – я все подготовил – в моем завещании прописано, что после моей смерти моя семья, никто не получит ни копейки", – заявил Три.

Артист пояснил, что даже потенциальная жена или дети не смогут рассчитывать на его многомиллионное наследство. Исключение он готов был сделать только для оплаты образования будущих детей.

"Если у меня будет жена, дети или кто-то еще, они не получат ни одной проклятой копейки. Я оплачу своим детям обучение в колледже – такая договоренность. Но никакой серебряной ложки не будет – о о них позаботятся "потому что мой папа работал над некоторыми проектами в 2000-х". Идея в том, что когда я умру, все деньги вернутся к художникам", – сказал певец.

Три также отмечал, что после смерти его творчество, вероятно, станет еще ценнее. По его мнению, люди часто начинают по-настоящему ценить артистов только после их ухода.

Трагическая гибель музыканта произошла утром 14 июня в Бразилии. В аварии двух вертолетов погибли шесть человек, среди которых был и Оливер Три. Сейчас правоохранители расследуют причины катастрофы.

На момент смерти артист находился в мировом турне. Всего за несколько дней до трагедии он выступил в Сан-Паулу (Бразилия), а уже в июле должен был продолжить гастроли в Европе. В апреле 2026 года музыкант выпустил свой последний студийный альбом Love You Madly Hate You Badly.

Оливер Три был в некоторой степени связан с Украиной. В 2018 году он приезжал в Киев, где снимал клип для одного из своих треков. Съемки проходили в разных районах столицы, в частности на Рыбальском мосту, а к работе над видео присоединилась украинская продакшн-компания 23/32 Films.

В то же время имя музыканта неоднократно упоминалось и в контексте России. Ранее он открыто рассказывал о жизни в Москве и сотрудничестве с российской группой Little Big. Из-за этих связей в 2024 году в Литве даже отменили его концерт в Вильнюсе.

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