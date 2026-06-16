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"Семья не получит ни копейки": погибший в авиакатастрофе Оливер Три раскрыл судьбу своего миллионного состояния за несколько недель до аварии

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Певец Оливер Три погиб в результате крушения вертолета в Бразилии
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Американский певец Оливер Три, погибший 14 июня в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро (Бразилия), за несколько недель до смерти заявил о своем миллионном состоянии. Исполнитель хита Life Goes On рассказал, что его семья не получит ни копейки из наследства после его смерти.

О своих планах относительно завещания 32-летний артист сообщил во время интервью на шоу Зака Санга, которое вышло за несколько недель до трагедии. По словам музыканта, он не считает накопленные деньги и успех исключительно собственной заслугой, поэтому решил распорядиться наследством необычным способом.

"Когда я умру – я все подготовил – в моем завещании прописано, что после моей смерти моя семья, никто не получит ни копейки", – заявил Три.

Артист пояснил, что даже потенциальная жена или дети не смогут рассчитывать на его многомиллионное наследство. Исключение он готов был сделать только для оплаты образования будущих детей.

Артист пояснил, что даже потенциальная жена или дети не смогут рассчитывать на его многомиллионное наследство

"Если у меня будет жена, дети или кто-то еще, они не получат ни одной проклятой копейки. Я оплачу своим детям обучение в колледже – такая договоренность. Но никакой серебряной ложки не будет – о о них позаботятся "потому что мой папа работал над некоторыми проектами в 2000-х". Идея в том, что когда я умру, все деньги вернутся к художникам", – сказал певец.

Три также отмечал, что после смерти его творчество, вероятно, станет еще ценнее. По его мнению, люди часто начинают по-настоящему ценить артистов только после их ухода.

Трагическая гибель музыканта произошла утром 14 июня в Бразилии. В аварии двух вертолетов погибли шесть человек, среди которых был и Оливер Три. Сейчас правоохранители расследуют причины катастрофы.

На момент смерти артист находился в мировом турне. Всего за несколько дней до трагедии он выступил в Сан-Паулу (Бразилия), а уже в июле должен был продолжить гастроли в Европе. В апреле 2026 года музыкант выпустил свой последний студийный альбом Love You Madly Hate You Badly.

Части вертолетов разлетелись в разные стороны

Оливер Три был в некоторой степени связан с Украиной. В 2018 году он приезжал в Киев, где снимал клип для одного из своих треков. Съемки проходили в разных районах столицы, в частности на Рыбальском мосту, а к работе над видео присоединилась украинская продакшн-компания 23/32 Films.

В то же время имя музыканта неоднократно упоминалось и в контексте России. Ранее он открыто рассказывал о жизни в Москве и сотрудничестве с российской группой Little Big. Из-за этих связей в 2024 году в Литве даже отменили его концерт в Вильнюсе.

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