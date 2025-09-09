Считался пропавшим без вести: на войне погиб телеоператор Ярослав Левицкий

На войне погиб украинский телеоператор и совладелец бара "Контрабанда" из Черновцов Ярослав Левицкий. Защитник пропал без вести еще в ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Ему было всего 38 лет. Печальную весть сообщил бывший мэр Черновцов и депутат городского совета Алексей Каспрук, а подтвердила и команда бара, который Левицкий соучредил.

Это стало тяжелой потерей для родных, друзей и коллег, которые почти год хранили надежду, что военный находится в плену и жив.

Слова друзей и коллег

Алексей Каспрук в своих соцсетях написал: "На щите... Покойся с Богом, Герой... Честь!"

Бар "Контрабанда" также выразил свои соболезнования и отметил:

"Нашего Ярослава не стало, теперь уже официально. Почти год мы ждали и верили в лучшее – надеялись, что он где-то в плену, что жив. Но, к сожалению, этого не произошло. Вчера, 08.09, мы получили подтверждение совпадения с его ДНК.

Ярик... Ты был для нас примером мужества и света. Ты шел туда, где мы колебались, и открывал дорогу другим. Твое худи "дух авантюризма" было твоим жизненным кредо – ты смело брал за руку и с легкой улыбкой вступал в любое приключение. Ты умел жить так, как будто каждый день был подарком, и делился этой силой со всеми вокруг. Твоя отвага, искренность и любовь к жизни останутся с нами навсегда. Ты был нашим другом, братом, вдохновением. И останешься – в воспоминаниях, в сердцах, в болящей тишине.

Вечная память тебе, Ярослав".

Бывшая черновицкая журналистка Оксана Денисюк поделилась личными воспоминаниями:

"Какая невыносимая боль и отчаяние! До последнего надеялась... Не верила... Спасибо, друг, за все! За невероятные крутые съемки, за смех, за тысячи километров хронометража, за факапы, за сумасшедшие идеи и их крутую реализацию, за совместные путешествия, за то, что всегда были гораздо больше, чем коллеги! Этот мир тусклый без твоей улыбки и твоего невероятного желания жить эту жизнь! Покойся с миром, друг!"

Марина Либанова, директор книжного магазина "Букинист", вспомнила последнюю встречу с Ярославом Левицким:

"Мы виделись в последний раз почти в конце октября прошлого года. У меня не было ни капли ощущения, что где-то через 2 недели Ярика не станет.

Когда пришло известие, что он считается пропавшим без вести, я долго не верила, плакала, вспоминала последнюю встречу, он почему-то успокаивал меня, что все норм, все будет хорошо. Тогда мне трудно было представить, что Ярик поедет в самый ад.

Мы столько долгих лет были друзьями, я помню, как наша дружба начиналась. Наши фестивали, поездки, события, съемки, афтепати, вечеринки, прочитанные книги и кино. Серьезные разговоры, проекты, общие друзья, знакомые – целый мир...

Ярик никогда не называл меня по отчеству, всегда только Марина. И это не привилегия, потому что много лет его номер в моем телефоне был пятеркой в быстром наборе. Мы постоянно были на связи.

Не могу думать и писать – прощай, друг Ярик... Потому что я никогда тебя не забуду, ты многому меня научил..."

Жизнь и деятельность Ярослава Левицкого

Ярослав Левицкий был телеоператором, который работал над различными проектами и документальными съемками, преимущественно на Буковине. Он оставил значительный след в медиасреде Черновцов, был активным участником культурной жизни города и совладельцем популярного бара "Контрабанда", который стал местом встречи творческих людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал: на фронте погиб полицейский Сергей Мовчун из Ривненской области. Враг целенаправленно бил по спасательной группе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!