'Рыдаю и не могу успокоиться'. Украинская блогер прилетела в европейскую страну и расплакалась от того, что там увидела

Украинский блогер Виктория Бакалова прилетела в одну из стран Европы, однако вместо того, чтобы наслаждаться путешествием, оказалась в беде. Она заблудилась в аэропорту из-за некорректных указательных знаков, более того, не имела доступа к интернету.

Видео дня

Об этом инфлюенсер со слезами на глазах рассказала в новом ролике на личной странице в Instagram. Бакалова подчеркнула, что не впервые сталкивается с подобными проблемами в этой стране, хотя и прилетала в разные аэропорты.

"Рыдаю и не могу успокоиться. Кроме того, что здесь все нелогично и страшно, я не понимаю, нах*я делать указательные знаки, если они ведут в стену. Мне сломали чемодан, он не едет, поэтому я его таскаю. Я не могу подключить интернет, потому что из-за лимитов НБУ слетели карты и не могу снять ни гривны", – эмоционально отметила блогер.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Кроме того, у Виктории Бакаловой возникли проблемы и с тем, чтобы найти такси. Когда она следовала по указателям с соответствующей надписью, просто натыкалась на стену или выходила в туалет.

Интернет-деятельница не назвала страну, в которой столкнулась с неприятностями, однако, судя по комментариям, она, вероятно, прилетела в Германию. На это также указывает и надпись на фоне Бакаловой на немецком языке Mietwagen, что в переводе на украинский означает аренда автомобиля.

"Это Германия".

"Я в Германии сломала мозг, когда смотрела на их названия станций метро. А потом еще блуждала там. Сейчас смеюсь, но тоже плакать хотелось, понимаю".

"Германия, потому что точно нет английских указаний".

"У нас это называется "Франкфуртский аэропорт – черная дыра". Я здесь 14 лет живу, добро пожаловать".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что львовскому блогеру запретили въезд в Польшу из-за скандальной выходки в заповедной зоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!