Россиянка победила на 'Миссис Европы 2025', но на сцене ее унизили из-за войны в Украине: какой титул получила украинка

В Софии, столице Болгарии, завершился международный конкурс красоты "Миссис Европа 2025". Главную корону получила 31-летняя визажистка из Владивостока Анастасия Белик. Однако финал конкурса не обошелся без скандала: россиянке запретили выступать под лентой своей террористической страны из-за политической ситуации.

Именно поэтому ее надпись заменили на "Far East". Почему "Дальний Восток" участвует в европейском конкурсе – открытый вопрос. В частности, россиянке запретили показать фильм о своей "прекрасной стране".

Во всех своих интервью и блогах Белик активно восхваляла Россию, называя себя гордой гражданкой этой страны. Однако на сцене это не помогло: организаторы конкурса вынуждены были пойти на компромисс, чтобы избежать "открытого политического конфликта".

"Несмотря на то, что я находилась в Софии одна, без группы поддержки, и по политическим мотивам не смогла выступить с фильмом "Россия", я чувствовала поддержку своей страны, гордость за свою страну. Это дало мне силы для победы", – заявила Белик в своем Instagram.

Кто такая Анастасия Белик

Белик живет во Владивостоке, она замужем и воспитывает восьмилетнего сына. В 2025 году она получила титул"Миссис Владивосток", а затем на национальном этапе конкурса стала первой вице-миссис Россия Европа 2025.

Украинка, которая одержала настоящую победу

Настоящей звездой конкурса стала украинка, психотерапевт и мама пяти детей Лилия Шевцова. Она получила почетный титул Mother of Europe.

Лилия поделилась эмоциями после награждения в своем Instagram.

"Ну что ж, конкурс завершился. Это было феерично! Мне вручили очень важный титул Mother of Europe. Я горжусь своим титулом, ведь он много говорит обо мне как о маме пятерых детей. И о чести представлять свою страну, которая сегодня также является настоящей Мамой Европы. Украина лучшая", – важно высказалась украинка.

Другие победительницы и вице-миссис

Mrs. European Union – участница из Эстонии.

– участница из Эстонии. Вице-миссис: Нидерланды, Болгария, Сербия и Португалия.

Конкурс проходил с 10 по 14 сентября 2025 года. В течение этих дней участницы соревновались в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, демонстрируя не только внешнюю красоту, но и харизму, уверенность и собственные жизненные истории. В соревнованиях принимали участие замужние представительницы стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории и Украины в возрасте от 22 до 43 лет.

