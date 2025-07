Россияне размечтались, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес может согласиться приехать в РФ, ведь в рамках своего мирового тура Up All Night планирует выступить перед поклонниками в Казахстане, Узбекистане и Армении. Три месяца назад организаторы музыкальных шоу в России начали уговаривать знаменитость выйти на сцену страны-агрессора, более того, даже заключили соглашение минимум на 1 миллион долларов, однако все обернулось провалом.

Как отмечают на просторах пропагандистских медиа, команда звезды отказалась от концерта в Москве, который был запланирован на август этого года, из-за "возможного хейта со стороны Запада". В частности, менеджеры исполнительницы считают, что выступление в РФ во время полномасштабного вторжения может нанести серьезный удар по ее репутации.

Кстати, как пишут росмедиа, Дженнифер Лопес якобы "не против" выйти на сцену в России, однако лишь после того, как закончится большая война. Отмечается, что директор одного из ведущих концертных агентств России не отрицал факт переговоров с командой знаменитости, однако не дал ни одного конкретного комментария. Да и сама артистка не делала никаких заявлений по этому поводу.

Стоит отметить, что ранее Дженнифер Лопес неоднократно демонстрировала поддержку Украины. В июле 2022 года она стала главной звездой гала-вечера LuisaViaRoma, что прошел под эгидой UNICEF. Все деньги от продажи билетов и лотов на мероприятии были переданы на помощь беженцам. Тогда удалось собрать более восьми миллионов долларов.

В ноябре 2022-го бывший муж исполнительницы, актер Бен Аффлек, пообщался по видеосвязи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Они обсуждали пути поддержки Украины и граждан нашей страны, а в какой-то момент к кразговору присоединилась и сама Дженнифер Лопес.

Однако в 2024 году звезда снялась для обложки своего альбома This is me... Now, который выпустила после длительного перерыва, в боди от российского бренда YANINA Couture.

