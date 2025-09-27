'Россия с вами навсегда!' Народная артистка Украины рассказала страшные подробности жизни в оккупированном Херсоне: не было света, а яйца воняли антибиотиками

Народная артистка Украины Елена Галл-Савальская, прима Херсонского театра имени Николая Кулиша, известная зрителям также ролями в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Перевозчица", рассказала о том, как выживала вместе с мужем в оккупированном Херсоне во время вторжения России.

В интервью OBOZ.UA актриса призналась, что у горожан не было ни света, ни тепла, ни мобильной связи. А продукты оккупанты заводили самые дешевые: "Казалось, что нам везли худший хлам".

"В один миг все рухнуло: ни работы, ни жизни. Сидишь в доме, как в тюрьме. Жизнь вроде бы и продолжается, но она не твоя. По-музыкальному сказать: сплошная какофония. Мозг закипает, а что делать – не знаешь", – призналась Галл-Савальская.

Она описала, как трудно было обеспечить себя даже базовым питанием. "Что ели? Когда началось вторжение, все бросились скупаться все, как сумасшедшие, то какие-то запасы были. Но сейчас даже не вспомню, что мы тогда ели – будто стерлось из памяти. Не хотелось ничего. В магазинах – все российское. Конфеты, колбаса – некачественное. А яйца! Они воняли антибиотиками, представляете? Казалось, что нам везли худший хлам".

Одной из самых тяжелых проблем было отсутствие света. "Хоть мы и на юге, но сыро. Спали под тремя одеялами, в свитерах и носках. А я еще с детства ужасно боюсь темноты. Мне всегда нужен хоть лучик, хоть лунная дорожка за окном. Кричала мужу: "Дай мне свет!" А он только вздыхал: "Ну что я могу? Его просто нет". Фонарики сели, свечи догорели. Я умоляла: "Давай хоть на улицу выйдем". Вышли – а луны нет. Темнота такая, что аж давит. Я тогда чуть не плакала: "Дайте хоть ниточку света!" Кажется, это уже были панические атаки – мозг не выдерживал".

Самое страшное, по словам Галл-Савальской, было наблюдать за насилием оккупантов из окна собственного дома: "Помню, мы сидим на кухне, я посмотрела в окно и говорю мужу: "Витя, по улице едет вражеский танк". Какой-то мужчина как раз переходил дорогу. Они что-то крикнули, он то ли не обернулся, то ли махнул рукой. И его застрелили".

Актриса также рассказала о том, как оккупанты пытались создать иллюзию "обычной жизни" в городе. "Они очень быстро налаживали свою систему – банки, паспорта, все раздавали, а люди шли и брали. Преимущественно старшие, из меркантильных соображений".

Однако, несмотря на страх и опасность, Галл-Савальская не прекращала уважать украинское: "Ловила украинские каналы – имела антенну на кухне. Аналоговое телевидение сразу отключили и заменили своим – они так всегда делают. Каждое утро шла на кухню, включала телевизор, брала маленький флажок и тихонько пела гимн. А вечером перед сном заводила "Ой у лузі червона калина". Это был мой ежедневный ритуал".

Артистка также вспомнила, как узнала о том, что Херсон освободили: "Как-то муж пошел в город. Возвращается ошарашенный: "Слушай, кажется, нас освободили! Я встретил соседа, а он говорит, что видел ребят на мотоциклах и машинах с украинскими флагами". Я расплакалась: "И ты веришь? Да это кино снимает сволочь эта". А потом мы сидим во дворе и слышим – кто-то завел "Червону калину". Я аж подскочила: "Они что, с ума сошли? Да их же сейчас перестреляют!" А когда на какой-то улице слышу громко поют гимн – сказала: "Все. Это уже точно. Нас освободили". Какое же это было счастье! Откровенно скажу: мы не верили, что это вообще возможно. Потому что нам каждый день внушали: "Россия с вами навсегда".

Елена Галл-Савальская – прима Херсонского театра имени Николая Кулиша, народная артистка Украины. Она создала десятки ярких сценических образов, а широкой аудитории известна также по ролям в популярных сериалах "Поймать Кайдаша" и "Перевозчица". После начала полномасштабного вторжения России актриса вместе с мужем осталась в оккупированном Херсоне. Она категорически отказалась от сотрудничества с оккупантами и пережила тяжелые месяцы окупации.

