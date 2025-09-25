Российский оккупант пожаловался, что ВСУ привязали к дрону колонку и включали Сердючку: певица остроумно отреагировала

Один из российских захватчиков пожаловался, что военные Вооруженных сил Украины якобы пытались "повлиять" на него и других оккупантов с помощью музыки. По его словам, наши защитники привязывали к дрону колонку и включали композиции шоумена Андрея Данилко, который выступает в эпатажном образе Верки Сердючки.

Видео дня

Как заявил россиянин, однажды воины ВСУ даже дали им слушать гимн Украины. На это он пожаловался в комментарии одному из пропагандистских медиа.

"По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку – Верку Сердючку. Много раз так делали. Ну и сдаваться предлагали", – выдал оккупант.

Реакция певицы

Нарекания российского захватчика не смогла оставить без внимания сама Верка Сердючка. В своих Instagram-stories артистка обнародовала скриншот соответствующей новости и оставила короткую, однако довольно остроумную подпись в присущей ей манере.

"Лайфхак: против зомби также работает", – отметила исполнительница, добавив смеющийся смайлик.

Ранее OBOZ.UA писал, что освобожденный из плена воин шокировал, как оккупанты мучают украинцев своей культурой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!