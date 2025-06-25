Рогозин пригрозил отправить комиков КВН на войну в Украину и вызвал истерику среди россиян

Бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина сильно возмутил юмористический номер одной из команд Клуба веселых и находчивых, где прозвучала шутка о нем, поэтому пропагандист пригрозил жестоко наказать комиков. Он собрался отправить артистов на войну в Украину и пообещал научить их "юмору" на передовой, чем разгневал россиян.

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В юмористической сценке участник команды играл космонавта, который собирался в полет, однако в последний момент отменил все планы из-за просьбы девушки. На что другой комик, который перевоплотился в капитана, сказал: "Парень, ты чего, космос на женщину не меняют! Это было в докторской Рогозина". Эта шутка разозлила пропагандиста, поэтому он резко высказался об артистах, да и в целом КВН, в своих соцсетях.

"К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Ребят этих ждем у себя, всему научим, в том числе и чувству юмора. Да и противник у нас "с огоньком", как говорится. Поэтому вместо мрачного дерьма, в которое превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНки – ударные дроны "Князь Вандал Новгородский", довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой", – выдал экс-глава "Роскосмоса".

Такое резонансное заявление Дмитрия Рогозина не осталось без внимания россиян. Кроме того, что инцидент начали активно обсуждать в сети, на защиту команды стал один из членов жюри КВН Валдис Пельш. Он отметил: "В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии? У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на "СВО", тоже является определенной шуткой. Вопрос, насколько она удачная. Мне не кажется удачной. Вряд ли вы найдете во мне человека, который будет на стороне Рогозина в этой истории".

Отреагировала на слова пропагандиста даже псевдо оппозиционная журналистка и крестница Путина Ксения Собчак. В своих соцсетях она написала: "А почему Дмитрий Олегович Рогозин каким-то пацанам фронтом угрожает? Он не может не знать, что все это показывают в записи, а крамольные шутки вырезают. Значит, смеяться можно и "наверху" считают это допустимым".

Похоже, такая бурная реакция все же повлияла на позицию Рогозина. Он снова вышел на связь в сети и отметил, что не будет мобилизовать комиков, мол, у них не достаточно ума.

"Хочу успокоить представителей либеральной общественности, блогеров-заместителей и других возбужденных уклонистов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют из-за их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины – нет", – сообщил экс-глава "Роскосмоса".

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