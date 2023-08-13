Решили жить для себя? Пять украинских знаменитостей, у которых нет детей. Фото

Регулярные концерты, съемки, репетиции, интервью, гастроли и рекламные предложения – порой, в такой плотный рабочий график трудно вместить даже такой необходимый отдых, не говоря уже о личной жизни и воспитании детей. Действительно, многим знаменитостям приходится жертвовать последним ради достижения карьерных высот. Однако это вовсе не означает, что в их жизненном плане нет материнства или отцовства.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает поговорить об известных украинских женщинах, у которых нет детей. Фанаты с нетерпение ждут от них радостных новостей о предстоящих наследниках, высматривая на фото в полный рост округлившийся живот. Но пока что эти знаменитые леди не торопятся обзаводиться статусом звездных мам.

Настя Каменских

В соцсетях Насти Каменских в последнее время все чаще появляются фото и видео с детьми, однако, пока чужими. Певица выступает перед ними с благотворительными концертами, после чего с удовольствием общается с маленькими фанатами. С 2019 года артистка замужем за своим коллегой, известным рэпером Алексеем Потапенко, у которого есть сын от первого брака. Сейчас, как убеждены многие поклонники, 36-летняя исполнительница готова к детям. Да и сама Анастасия признавалась, что хочет стать мамой.

Наталья Могилевская

Певица дважды была замужем – за бизнесменами Дмитрием Чалым (2004-2005 года) и Егором Долининым (2006-2011 года). Ни в первом, ни во втором браке артистка не решилась на пополнение. Сейчас Могилевской 48 и она признается, что готова стать мамой. По слухам, у нее есть любимый мужчина. Возможно, именно с ним звезда решится на материнство.

Леся Никитюк

Фаны обожают телеведущую за ее простоту, открытость и искренность. Однако даже в самых откровенных интервью Никитюк старается обходить тему личной жизни. Известно лишь, что несколько лет назад у нее были отношения с киевским бизнесменом, с которым она даже задумывалась о замужестве, однако до свадьбы дело так и не дошло. О потенциальном материнстве 35-летняя звезда также говорить не любит. Сейчас ведущая занимается "воспитанием" любимой собаки, а также регулярно показывает в сети, как проводит время с племянницей. Глядя на это, поклонники часто пишут Лесе, что она была бы очень заботливой, но в то же время круто мамой.

Руслана

Первая украинская победительница Евровидения известна своей сумасшедшей энергетикой. Всю ее певица отдает поклонникам, выступая на сцене. Детей 50-летняя артистка и ее муж-продюсер Александр Ксенофонтов, с которым они вместе с 1995 года, не имеют.

Однажды в интервью Руслана прокомментировала: "Просто у нас не получалось – по-разному. И сильная истощенность организма – если ты сильно истощена, тебе природа не даст забеременеть. Она прекрасно понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для беби. Я хотела бы поделиться секретом – если девушки захотят идти на ЭКО-протоколы, главное – сказать себе, что я хочу иметь ребенка".

Надя Дорофеева

Еще когда певица была замужем за своим коллегой Владимиром Дантесом, фаны с нетерпением ждали новостей о появлении на свет, как их называли, "додошат и дантесенят". Разрыв звездных супругов стал шоком для поклонников и поставил крест на их ожиданиях. Однако долго оставаться одинокой Дорофеева не стала. В июле этого года она вышла замуж за киевского ресторатора и музыканта Михаила Кацурина. У него есть сын и дочь от предыдущего брака. Артистка регулярно проводит время с малышами, так что фанаты надеются, что это вдохновит Надежду и на рождение собственных детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о многодетных родителях среди представителей украинского шоу-бизнеса. Ольга Фреймут, например, воспитывает троих детей, а Олег Скрипка – четверых. О них и других знаменитостях – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!