Решетники в одинаковых костюмах, а сын Цибульской в штанах с дыркой: звезды показали своих детей-школьников на Первом звонке. Фото

1 сентября, украинцы отмечают особый праздник – День знаний. С сегодняшнего дня школьники возвращаются за парты, студенты в университетские аудитории, а преподаватели продолжают обучать молодое поколение. По случаю праздника звезды отечественного шоу-бизнеса показали, как выглядели их дети на торжественных линейках.

Некоторые знаменитости решили несколько отойти от привычной школьной формы, а кто-то одел сыновей и дочерей в патриотические образы. Всех юных соискателей образования объединяет одно – они позировали на камеры с искренними улыбками, что указывает на полную готовность начинать новый жизненный этап.

Супруги Григория и Кристины Решетник выбрали для трех своих сыновей одинаковые луки. Иван, Дмитрий и Александр пришли на первый звонок в серых костюмах с шортами, которые сочетались с голубыми рубашками и галстуками. Отличались в образах мальчиков только кроссовки.

"Поздравляем всех с Днем знаний! Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине", – написал шоумен в своем Instagram.

Дети Тараса и Елены Тополь появились на торжественном празднике в патриотических образах. Сыновья знаменитостей, Роман и Марк, предстали перед камерой в стильных вышиванках, а в руках держали букеты с сине-желтыми цветами. Вышитую рубашку одела и дочь супругов, которая еще посещает детский сад.

"С днем знаний Украина! В будущее надо вкладывать лучшее зерно! Следим! Помогаем! Верим и знаем, что зерна прорастут. И еще больше будем гордиться, что это наши украинцы", – заметила в описании к фото Елена Тополя.

Старшая дочь Натальи Могилевской – Мишель – сегодня впервые поехала получать образование в лицей. Пока артистка не раскрыла, какую именно профессию выбрала девочка, однако показала их трогательное совместное фото.

В стильных образах на Первый звонок пришли и дети телеведущей Лилии Ребрик. Старшая дочь знаменитости Диана одела трендовые черные брюки и приталенный пиджак, тогда как младшая – Полина нарядилась в темную юбку и рубашку с объемными рукавами.

"Мы живы. Мы вместе. Мы можем учиться и мечтать. Какая это, оказывается, роскошь: просто идти с детьми в школу. Просто иметь возможность развиваться и планировать. Просто радоваться жизни, за которую мы боремся каждый день. Всех с началом учебного года! Сил, терпения и чувства юмора!", – написала ведущая.

Сын шоумена Александра Педана Марко перешел в третий класс. Для празднования Дня знаний мальчик одел красивую вышиванку, которую соединил с кроссовками.

В патриотических образах пришли на торжественную линейку и Дмамала со своим старшим сыном Эмиром-Рахманом. Школьник предстал перед камерой в темном костюме, который гармонично скомбинирован с рубашкой с голубой вышивкой.

"Ох, столько эмоций внутри. Вчерашний концерт. А утром – собрание к Первому звонку. Меня переполняют чувства благодарности, гордости и вдохновения. Вдохновения нашими людьми, нашими детьми, учителями, родителями. Поздравляю всех с Днем знаний! Хочу, чтобы наши дети учились, чтобы для них было все самое лучшее. И чтобы никто и ничто не помешало им стать достойными, сильными и лучшими людьми своей страны", – отметила исполнительница.

А вот сын Ольги Цибульской выбрал более трендовый аутфит для важного дня. Нестор одел объемные серые брюки с дыркой на колене, белую футболку и рубашку.

Старший сын певицы Светланы Тарабаровой – Иван пошел во второй класс. На школьной линейке он появился в серых шортах, белой футболке, кепке и кроссовках. В важный день рядом с мальчиком были его родные.

Исполнительница Наталка Карпа пришла на Первый звонок с дочкой Златой в парных образах. Они надели голубые юбки и желтые кофточки. Артистка сделала дочери два хвостика, которые дополнила яркими бантиками.

