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"Разговаривать на русском – это ее выбор умереть". Актер-воин Даниил Мирешкин прокомментировал громкий скандал с Ларисой Кадочниковой

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
'Разговаривать на русском – это ее выбор умереть'. Актер-воин Даниил Мирешкин прокомментировал громкий скандал с Ларисой Кадочниковой

Популярный актер Даниил Мирешкин, который в 2022 году пошел добровольцем на фронт, прокомментировал громкий скандал, в который попала известная украинская актриса Лариса Кадочникова. Артистка на одном из публичных мероприятий заявила, что не будет выступать на украинском языке, потому что всю жизнь говорит по-русски.

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По словам Даниила Мирешкина, который в свое время работал с Кадочниковой в столичном Театре имени Леси Украинки, обидно, когда фигуры, которых считают в украинском киноискусстве знаковыми, "проявляют такую мелкую позицию". Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Разговаривать на русском – это ее выбор умереть". Актер-воин Даниил Мирешкин прокомментировал громкий скандал с Ларисой Кадочниковой

Напомним, на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в столичном Доме кино Лариса Кадочникова выступала с речью, которую объявляла на русском языке. Когда артистку попросили перейти на украинский, отказалась. Актриса заявила, что имеет право говорить на любом языке, потому что "многое сделала для Украины".

"Разговаривать на русском – это ее выбор умереть". Актер-воин Даниил Мирешкин прокомментировал громкий скандал с Ларисой Кадочниковой

Лариса Кадочникова наиболее известна зрителю в роли Марички из ленты "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, где играла в паре со знаменитым Иваном Миколайчуком. С 1964 года актриса служит в труппе столичного Театра Леси Украинки. В Киев приехала из Москвы, где родилась и выросла. Имеет звание народного от Украины, а также от России. От последнего не отказалась.

"Здесь ситуация такова: старый мир умирает, а мы должны либо измениться, либо последовать за ним. Иными словами, эволюционируем или исчезаем, – говорит Даниил Мирешкин. – И когда Кадочникова требовала позволить ей говорить по-русски – это был ее выбор умереть. Ну окей, умирай. Хотя, конечно, обидно, когда фигуры, ассоциирующиеся в украинском киноискусстве с каким-то величием, проявляют такую мелкую позицию. И такое пылеватое мировоззрение".

Актер также высказал свою позицию по поводу "ждунов", которые есть и среди его коллег: "Многие из них – это вот самое старшее поколение, которое со временем не готово критически мыслить. Вот они как раз и вымрут. Все, что касается старого мира, либо умрет, либо изменится. Общество постепенно проходит трансформации – и это нормально".

Ранее народный артист Украины Лесь Заднепровский в интервью OBOZ.UA заявил, что не верит в искренность слов своей коллеги Ларисы Кадочниковой, после скандала с русским языком попытавшейся публично оправдаться. Актриса объяснила поступок тем, что растерялась перед выступлением. Лесь Заднепровский считает, что разговоры о растерянности – это лицемерие, потому что актриса всю жизнь на сцене и хорошо умеет овладевать собой. Артист также упрекнул коллегу в том, что за всю жизнь так и не смогла выучить украинский, а еще добавил, что вычеркнул ее из списка своих знакомых.

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA в пятницу, 11 апреля.

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