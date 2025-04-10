'Разговаривать на русском – это ее выбор умереть'. Актер-воин Даниил Мирешкин прокомментировал громкий скандал с Ларисой Кадочниковой

Популярный актер Даниил Мирешкин, который в 2022 году пошел добровольцем на фронт, прокомментировал громкий скандал, в который попала известная украинская актриса Лариса Кадочникова. Артистка на одном из публичных мероприятий заявила, что не будет выступать на украинском языке, потому что всю жизнь говорит по-русски.

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По словам Даниила Мирешкина, который в свое время работал с Кадочниковой в столичном Театре имени Леси Украинки, обидно, когда фигуры, которых считают в украинском киноискусстве знаковыми, "проявляют такую мелкую позицию". Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Напомним, на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в столичном Доме кино Лариса Кадочникова выступала с речью, которую объявляла на русском языке. Когда артистку попросили перейти на украинский, отказалась. Актриса заявила, что имеет право говорить на любом языке, потому что "многое сделала для Украины".

Лариса Кадочникова наиболее известна зрителю в роли Марички из ленты "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, где играла в паре со знаменитым Иваном Миколайчуком. С 1964 года актриса служит в труппе столичного Театра Леси Украинки. В Киев приехала из Москвы, где родилась и выросла. Имеет звание народного от Украины, а также от России. От последнего не отказалась.

"Здесь ситуация такова: старый мир умирает, а мы должны либо измениться, либо последовать за ним. Иными словами, эволюционируем или исчезаем, – говорит Даниил Мирешкин. – И когда Кадочникова требовала позволить ей говорить по-русски – это был ее выбор умереть. Ну окей, умирай. Хотя, конечно, обидно, когда фигуры, ассоциирующиеся в украинском киноискусстве с каким-то величием, проявляют такую мелкую позицию. И такое пылеватое мировоззрение".

Актер также высказал свою позицию по поводу "ждунов", которые есть и среди его коллег: "Многие из них – это вот самое старшее поколение, которое со временем не готово критически мыслить. Вот они как раз и вымрут. Все, что касается старого мира, либо умрет, либо изменится. Общество постепенно проходит трансформации – и это нормально".

Ранее народный артист Украины Лесь Заднепровский в интервью OBOZ.UA заявил, что не верит в искренность слов своей коллеги Ларисы Кадочниковой, после скандала с русским языком попытавшейся публично оправдаться. Актриса объяснила поступок тем, что растерялась перед выступлением. Лесь Заднепровский считает, что разговоры о растерянности – это лицемерие, потому что актриса всю жизнь на сцене и хорошо умеет овладевать собой. Артист также упрекнул коллегу в том, что за всю жизнь так и не смогла выучить украинский, а еще добавил, что вычеркнул ее из списка своих знакомых.

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA в пятницу, 11 апреля.

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