'Пташка' с 'Азовстали' попала в ДТП, сидя в такси: в каком состоянии Екатерина Полищук. Видео

Украинский парамедик Екатерина Полищук, более известная под позывным "Пташка", рассказала о ДТП, которое произошло с ней во время отпуска в столице. Инцидент произошел в ночь на 7 сентября, когда она возвращалась домой на такси.

Защитница обнародовала видео с места происшествия в своем Instagram, отметив, что, к счастью, серьезных травм не получила. По словам Полищук, ДТП произошло на ровном участке дороги, в нескольких сотнях метров от ее дома.

Она призналась, что сидела на заднем сиденье и не воспользовалась ремнем безопасности и признает свою ошибку.

"Кости целы, голова кружится, ушибы болят, ноготь надорван", – написала она. Парамедик подчеркнула, что удар был достаточно сильным, и вместе с подругой пережила сильный стресс.

В публикации "Пташка" также отметила, что водитель такси после инцидента прежде всего проверял состояние автомобиля, не интересуясь здоровьем пассажирок. "Что с водителем – непонятно. После ДТП я и моя подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком", – добавила она.

В видео, снятом сразу после инцидента, Полищук обратилась к сервису такси: "Uklon, вы что-то говорите своим водителям, а то они просто из ничего лупятся в забор за 500 метров до моего дома. Водитель – ноль на массу. Это треш".

При этом "Пташка" не уточнила, вызвала ли полицию или медиков, отметив лишь, что сейчас чувствует головокружение и боль в местах ушибов.

Екатерина Полищук стала известной благодаря героической обороне Мариуполя и работе парамедиком на заводе "Азовсталь". После плена и обмена защитница активно занимается общественной деятельностью, выступает на мероприятиях поддержки военных и работает над собственными проектами.

