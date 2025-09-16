Прославился на весь мир после первой роли: что известно о подростке-сенсации Оуэне Купере, который вошел в историю 'Эмми'

15-летний английский актер Оуэн Купер дебютировал в индустрии кино в 2025-м, сыграв роль в криминально-драматическом проекте "Юношество", и уже стал настоящей сенсацией. Во время 77-й церемонии вручения "Эмми" он получил награду за лучшую роль второго плана в мини-сериале, войдя в историю премии как самый молодой победитель в этой категории.

На торжественном мероприятии юный артист признавался: никогда даже не мог представить, что сможет достичь таких вершин. Как отметил Оуэн Купер, своим примером он продемонстрировал, что если сосредоточиться на достижении цели и выйти из зоны комфорта, возможно все. Больше фактов о подростке-сенсации читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о юном актере

Оуэн Купер родился 5 декабря 2009 года в городе Уоррингтон, что на севере Англии. Его мать работает сиделкой, а отец специалист в сфере ИТ. Юный актер также имеет двух старших братьев.

В детстве Купер мечтал стать футболистом, однако со временем пошел в школу актерского мастерства The Drama Mob в Манчестере. Интересно, что на такое решение подростка вдохновил его любимый артист Том Холланд и его игра в фильме "Невозможное".

Дебют в киноиндустрии

В марте 2025-го Оуэн Купер привлек к себе внимание аудитории и критиков, перевоплотившись в 13-летнего Джейми Миллера в мини-сериале от Netflix "Юношество". Проект раскрывает историю мальчика, которого подозревают в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Обвинение переворачивает жизнь семьи с ног на голову. Родители пытаются всеми силами доказать невиновность сына, да и сам Джейми отрицает свою причастность к преступлению.

Стоит заметить, что в ленте Оуэн Купер имел большое количество монологов, а на изучение текста было всего две недели. Как признавался актер, чтобы запомнить все слова, он закрывался в своей комнате со сценарием. Другим вызовом для Купера при создании ленты было то, что каждый эпизод снимался одним дублем: "Я сразу подумал, что никогда не смогу этого сделать. Но все помогли мне пройти через это".

Говоря о своей роли в сериале, актер отметил, что команде было важно показать, какое негативное влияние могут иметь соцсети на обычного ребенка, который растет в хорошей семье. Оуэн Купер убежден, что люди должны полностью переосмыслить использование гаджетов, особенно это касается молодежи.

"Не имеет значения, какого вы достатка, какая у вас внешность – это может случиться с любым. Джейми – обычный подросток, которого преследуют в социальных сетях, и поэтому он погружается в темноту. Он совершает этот ужасный поступок, который навсегда меняет его жизнь, жизнь его семьи и всех вокруг него", – отметил артист.

Впечатляющий триумф в индустрии кино сделал Оуэна Купера уже довольно востребованным актером. Он успел сняться в телевизионной комедии "Клуб кино", которая в этом году должна выйти на BBC, а сейчас участвует в создании экранизации романа Эмили Бронте "Мятежный перевал". Кстати, Оуэна Купера даже сравнивают с Леонардо Ди Каприо, ведь звезда начал свою карьеру, когда ему не было еще и 10 лет.

