Продюсер Завадюк высказался об участии Klavdia Petrivna и СолоХи в Нацотборе на Евровидение 2025

Продюсер Нацотбора на Евровидение 2024 Владимир Завадюк отреагировал на слухи о претендентах на шанс представить Украину на международном песенном конкурсе в Швейцарии. И хотя кандидатура некоторых артистов – это только слухи, пользователи сети активно обсуждают звезды, которых они хотели бы видеть среди участников.

Видео дня

В частности, не утихают дискуссии вокруг самой загадочной певицы страны Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna). "Классно, я считаю, что это следующий шаг Клавдии Петровны, это классный шаг", – прокомментировал Завадюк в разговоре с журналисткой Оксаной Кучмой для LuxFM.

Кроме того, украинская певица СолоХа уже подала заявку на Нацотбор 2025. Несмотря на то, что творчество артистки не близко продюсеру, он поддерживает всех исполнителей. "Я абсолютно окейно отношусь к разным украинским исполнителям. Есть то, что мне нравится, то, что мне не нравится. СолоХа, это не моя музыка, но аудитория у нее есть, и эта аудитория, наверное, ее любит", – говорит он. .

Завадюк также отметил, что следует гордиться отечественными музыкантами, а не "хейтить". "Или критиковать аргументированно, если ты музыкальный критик или молчать", – добавил эксперт.

Напомним, 17 сентября официально стартовал Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение 2025", который состоится в швейцарском городе Базель. В этот раз музыкальным продюсером шоу стала Тина Кароль. Кто из звезд уже подал заявку на участие или намекал на это – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известный украинский ведущий запротестовал против участия Klavdia Petrivna на Евровидении 2025. По его мнению, образ артистки уже утомил аудиторию, а представлять Украину должна другая звезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!