'Продолжаем квест': Маша Ефросинина оказалась в больнице и показалась под капельницей

Украинская ведущая Маша Ефросинина сообщила об ухудшении самочувствия. 46-летняя знаменитость поделилась с поклонниками кадрами из больничной палаты, на которых можно увидеть, что ей поставили капельницу.

Видео дня

Журналистка решила не раскрывать, что именно с ней случилось, лишь отметила, что у нее происходит некая борьба с собственным организмом. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

"Мы с моим организмом продолжаем квест: "Он меня или я его", – коротко написала ведущая.

Однако, похоже, несмотря на обстоятельства, Маша Ефросинина не планирует ставить работу на паузу. На обнародованном видео можно увидеть, что пока звезда лежит на кровати и продолжаются необходимые процедуры, ей делают макияж.

Кроме того, чтобы немного разрядить обстановку, Ефросинина наложила на ролик шуточный звук. На записи женщина обращается в туристическое агентство с просьбой отправить ее на отдых "в направлении спокойствия".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец MELOVIN, который попал в психиатрическую клинику, раскрыл свой диагноз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!