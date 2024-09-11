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Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
3,7 т.
Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии

Принц Уэльский поделился свежими новостями о состоянии здоровья его жены Кейт Миддлтон, больной раком. Недавно герцогиня заявила, что завершила 9-месячный курс химиотерапии. Уильям посетил общественную начальную школу "Швейцарская долина" в Лланелли, Южный Уэльс, где его встретила толпа людей.

Видео дня

Принц приехал к подданным спустя всего несколько часов после последнего заявления принцессы Уэльской о состоянии ее здоровья, пишет Express. Будущий король получил открытки и подарки для жены, а также сообщил новость о том, как она себя чувствует. "Это хорошие новости, но впереди еще долгий путь", – сказал он одной из королевских поклонниц.

Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии
Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии
Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии

Напомним, 9 сентября принцесса в чувственной видеоформе сообщила радостные новости о своем лечении. По словам Кейт Миддлтон, она завершила курс химиотерапии, длившийся 9 месяцев. Несмотря на то, что для выздоровления следует приложить немало усилий, королевская особа с нетерпением ждет возвращения к своим обязанностям.

Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии
Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии
Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии

Ранее OBOZ.UA писал о том, как королевский эксперт проанализировал искренний ролик принцессы Кейт, который она опубликовала, чтобы рассказать о своем здоровье. Среди интимных сцен и личных фрагментов остался важный смысл для тех, кто вынужден проходить через подобные проблемы.

Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии
Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии

На кадрах Миддлтон предстала счастливой и улыбающейся в кругу своей семьи. Специалист отметил, что это в первый раз, когда подданные видят монархов в таком свете. Подробности – в нашем материале.

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