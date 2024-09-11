Принц Уильям кратко прокомментировал состояние больной раком Кейт Миддлтон после окончания химиотерапии

Принц Уэльский поделился свежими новостями о состоянии здоровья его жены Кейт Миддлтон, больной раком. Недавно герцогиня заявила, что завершила 9-месячный курс химиотерапии. Уильям посетил общественную начальную школу "Швейцарская долина" в Лланелли, Южный Уэльс, где его встретила толпа людей.

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Принц приехал к подданным спустя всего несколько часов после последнего заявления принцессы Уэльской о состоянии ее здоровья, пишет Express. Будущий король получил открытки и подарки для жены, а также сообщил новость о том, как она себя чувствует. "Это хорошие новости, но впереди еще долгий путь", – сказал он одной из королевских поклонниц.

Напомним, 9 сентября принцесса в чувственной видеоформе сообщила радостные новости о своем лечении. По словам Кейт Миддлтон, она завершила курс химиотерапии, длившийся 9 месяцев. Несмотря на то, что для выздоровления следует приложить немало усилий, королевская особа с нетерпением ждет возвращения к своим обязанностям.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как королевский эксперт проанализировал искренний ролик принцессы Кейт, который она опубликовала, чтобы рассказать о своем здоровье. Среди интимных сцен и личных фрагментов остался важный смысл для тех, кто вынужден проходить через подобные проблемы.

На кадрах Миддлтон предстала счастливой и улыбающейся в кругу своей семьи. Специалист отметил, что это в первый раз, когда подданные видят монархов в таком свете. Подробности – в нашем материале.

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