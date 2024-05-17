"Это пренебрежение". Меган Маркл нарвалась на резкую критику из-за платья во время поездки в Нигерию: что с ним не так
Меган Маркл вызвала дискуссию в Интернете после того, как во время своей недавней поездки в Нигерию надела дизайнерское платье с ироническим названием "Виндзор". Пользователи сети увидели связь между названием розового платья и британским королевским домом, который 42-летняя герцогиня Сассекская и 39-летний принц Гарри покинули в 2020 году.
Об этом сообщает NY Post. Некоторые поклонники монархов восприняли действия Меган как шутку, другие же увидели в этом оскорбление:
"Они пытались полностью вычеркнуть Виндзоров из своей жизни, но вот приходит миссис Сассекс в платье под названием "Виндзор", ха-ха!!"
"Это однозначно сделано с пренебрежением" .
"Меган Маркл отчаянно хочела иметь связь с именем Виндзор".
"Ее стратегический брак и нестратегические шаги имели обратный эффект".
Другие считали образ Маркл простым стечением обстоятельств:
"Честно говоря, я думаю, что люди слишком многое читают об этом".
"Возможно, ей просто понравилось платье".
Супругов пригласил в Нигерию начальник штаба обороны западноафриканской страны – ее высший военный чиновник. Кроме того, в начале месяца принц Гарри вернулся на родину, однако встретиться с отцом, королем Чарльзом III, ему не удалось. В чем причина – читайте в нашем материале.
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