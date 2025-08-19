Предательнице Седоковой могут запретить въезд в ЕС из-за самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы: новые подробности трагедии

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы инициировали возобновление уголовного производства против его бывшей жены, певицы-предательницы Украины Анны Седоковой, ведь считают, что она могла довести спортсмена до самоубийства. Экс-участницу группы "ВИА Гра" вызвали на допрос в Латвию. Если предательница не пообщается со следователями, ей могут запретить въезд в Европейский Союз.

Соответствующую информацию сообщили росмедиа, ссылаясь на слова адвоката семьи Яниса Тиммы. Отмечается, что подробности следствия разглашать не будут.

По данным прокуратуры, во время предварительного расследования гибели баскетболиста не удалось выяснить всех деталей трагедии. В организме спортсмена не было наркотиков, а также установили, что он не имел психических расстройств.

Что известно о смерти Яниса Тиммы

16 декабря 2024 года тело экс-супруга Седоковой нашли в подъезде одной из пятиэтажек в центре Москвы. Рядом со спортсменом лежал телефон, на заставке которого он оставил номер изменницы и написал: "Позвоните Ане", что сразу вызвало подозрения у его родных и общественности. Дело в том, что именно предательница инициировала развод, который Тимма переживал очень тяжело. Официальной причиной его смерти была указана асфиксия в результате удушения, что формально подтверждает суицид.

Со временем после трагедии на связь вышел друг баскетболиста Марк Пугачев и заявил, что его довели до самоубийства. Он был убежден, что телефон Тиммы никогда не попадет в прокуратуру, ведь кое-кто позаботился о том, чтобы репутации Седоковой ничего не угрожало. Более того, Пугачев уверен, что, если бы полиция прочитала переписку экс-супругов, предательнице грозило бы лишение свободы.

Позже бывшая участница "ВИА Гры" попала в отделение полиции, ведь в Латвии начали расследование относительно трагедии. Предательницу допросили в рамках проверки по факту самоубийства Яниса Тиммы, однако официального статуса подозреваемой она не имеет.

В 2025 году родители погибшего спортсмена активно добиваются регистрации уголовного производства против Седоковой. Родные баскетболиста считают, что именно певица должна понести ответственность за его смерть. Кроме того, семья Тиммы хочет обжаловать брачный контракт и инициировать розыск общего имущества, чтобы взыскать часть активов у предательницы.

