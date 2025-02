Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 года и сделал прогноз на победителя

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу финалистов Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025. По оценке 62-летнего шоумена, самые высокие шансы представить Украину на международной арене у группы Ziferblat, а вот самые низкие – коллектива Future Culture.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Bezodnya Music. Следует отметить, что прогнозы музыкального продюсера на вероятного победителя отечественного соревнования несколько совпадают со ставками букмекеров.

По мнению Игоря Кондратюка, на десятом месте в финале Нацотбора будет группа Future Culture с треком Waste My Time. Следующие две строчки заняли ДК Энергетик ("Сіль") и FIINKA ("Культура"). Далее в рейтинге продюсера оказался Влад Шериф (Wind of change), а за ним Абие ("Дім").

Пятерку лидеров в списке шоумена открыла группа MOLODI (my sea), а на четвертом месте Кондратюк разместил Машу Кондратенко (No time to cry). Бронзу в рейтинге продюсера одержала исполнительница KRYLATA (STAY TRUE), серебро – KHAYAT (HONOR), а победу он предсказывает музыкальному коллективу Ziferblat (Bird of pray).

Кстати, согласно прогнозам букмекеров, самые большие шансы представить Украину на международной арене также имеют "ветераны" Национального отбора. Их коэффициент составляет 2.00. Последняя ступенька в рейтинге тоже совпала с мнением Игоря Кондратюка, поэтому ее заняли участники группы Future Culture. А вот тройка лидеров выглядит несколько иначе. По данным букмекеров, кроме Ziferblat, в топ-3 окажутся FIINKA и MOLODI.

