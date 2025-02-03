УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 года и сделал прогноз на победителя

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,2 т.
Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 года и сделал прогноз на победителя

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу финалистов Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025. По оценке 62-летнего шоумена, самые высокие шансы представить Украину на международной арене у группы Ziferblat, а вот самые низкие – коллектива Future Culture.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Bezodnya Music. Следует отметить, что прогнозы музыкального продюсера на вероятного победителя отечественного соревнования несколько совпадают со ставками букмекеров.

По мнению Игоря Кондратюка, на десятом месте в финале Нацотбора будет группа Future Culture с треком Waste My Time. Следующие две строчки заняли ДК Энергетик ("Сіль") и FIINKA ("Культура"). Далее в рейтинге продюсера оказался Влад Шериф (Wind of change), а за ним Абие ("Дім").

Пятерку лидеров в списке шоумена открыла группа MOLODI (my sea), а на четвертом месте Кондратюк разместил Машу Кондратенко (No time to cry). Бронзу в рейтинге продюсера одержала исполнительница KRYLATA (STAY TRUE), серебро – KHAYAT (HONOR), а победу он предсказывает музыкальному коллективу Ziferblat (Bird of pray).

Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 года и сделал прогноз на победителя

Кстати, согласно прогнозам букмекеров, самые большие шансы представить Украину на международной арене также имеют "ветераны" Национального отбора. Их коэффициент составляет 2.00. Последняя ступенька в рейтинге тоже совпала с мнением Игоря Кондратюка, поэтому ее заняли участники группы Future Culture. А вот тройка лидеров выглядит несколько иначе. По данным букмекеров, кроме Ziferblat, в топ-3 окажутся FIINKA и MOLODI.

Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 года и сделал прогноз на победителя

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о "ветеранах" Нацотбора на Евровидение Ziferblat и о чем их песня, которая до сих пор держится в трендах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!