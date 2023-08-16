'Потеряли, но не проиграли': Imagine Dragons и 14-летний украинец выступили в Польше, держа руку на сердце

Американская группа Imagine Dragons, выпустившая в мае 2023 года клип на композицию Crushed о разрушенном доме 14-летнего Саши из Николаевской области, выступила в Польше с главным героем видео. Лидер коллектива Дэн Рейнольдс провозгласил мощную речь, а подросток вышел на сцену с флагом Украины.

Видео дня

После этого группа исполнила композицию, держа руку на сердце. Фото появилось в Telegram United24, а видео поделились в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Выступление прошло в Варшаве, где на концерте группы собрались тысячи фанатов. Со сцены коллектив отметил, что невозможно примириться с войной в 2023 году.

"Люди борются за свободу, люди борются за свой дом, люди борются за свою страну, города, села. Сегодня вечером здесь тот, чей дом разрушили в Украине, стерли с лица земли. Это реальность сегодня", – начал Дэн Рейнольдс.

На сцену пригласили украинца, рассказавшего свою трагическую историю всему миру в клипе. Сейчас его дом постепенно отстраивают, и Imagine Dragons считают, что это говорит о "красоте человечности".

"Никто не заслуживает, чтобы его дом забрали, никто не заслуживает быть отправленным на войну в 2023 году. Пусть наши лидеры что-то сделают. Мы будем вместе и это закончится. Меньше всего, что мы можем сделать, это рассказать истории о борющихся людях, которые потеряли, но не проиграли", – резюмировал Дэн Рейнольдс.

Под безумные аплодисменты Саша вынес на сцену флаг, а группа исполнила песню Crushed с рукой на сердце.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась жизнь подростка после съемок в клипе, который увидели миллионы людей. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!