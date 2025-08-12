'Почему она позволяет так себя одевать?' Звездный стилист назвал украинскую певицу, которой не подходит ее стиль

Украинская певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) в последнее время все чаще попадает под пристальное внимание не только фанатов, но и модных экспертов. Ее сценический образ вызывает противоречивые оценки, а выбор нарядов и стиль стали темой обсуждения в медиа. Особенно остро о стиле певицы высказался известный стилист Иван Морозов.

В интервью ТСН он резко раскритиковал образ Klavdia Petrivna. Стилист обратил внимание, что костюмы, которые ей навязывают, и парики лишь добавляют лишнего веса и возраста.

"Я не понимаю, почему молодая девушка, которой 20 лет, позволяет себя одевать как женщина 40+", – сказал Морозов.

По его мнению, девушка перестает быть интересной из-за образа, а свою изюминку в "настоящей" внешности теряет.

"Она теряет себя как личность и перестает быть интересной, как человек, как персонаж. Звук – это одно, а то, что мы видим – совсем другое. Оно просто не сочетается", – добавил стилист.

Эксперт моды считает, что образ артистки должен подчеркивать ее индивидуальность и молодость, а не создавать диссонанс между внешним видом и творчеством. Тем не менее стиль Klavdia Petrivna – это ее личный выбор, который соответствует ее артистической концепции.

