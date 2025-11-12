'Почему эта песня теперь постоянно в моей голове?' DANTES выпустил романтический трек о чувствах, знакомых каждому

В среду, 12 ноября, украинский певец Владимир Дантес (DANTES) презентовал новый романтический трек "Чому". Композиция раскрывает чувства, знакомые каждому человеку, когда будто разложил всю жизнь по полочкам, а из головы все равно не выходят одни и те же вопросы.

Видео дня

В песне артиста речь идет о моментах, в которые все дни проходят будто на автопилоте, а даже самые маленькие мелочи цепляют сильнее, чем должны были бы. Клип на чувственную музыкальную работу появился на официальном YouTube-канале исполнителя.

"У каждого бывают моменты, когда вроде бы все хорошо, но внутри все равно звучит вопрос "почему?". Это не драма, это просто история жизни. Мы все задаем себе вопросы, на которые нет правильных ответов. Я не искал философии. Это песня о ночах, когда не можешь заснуть. А в голове то, о чем даже не хотел думать. Или хотел, но не позволял себе признать", – сказал знаменитость.

Новый трек Владимира Дантеса произвел положительное впечатление на украинскую аудиторию. В комментариях под клипом пользователи сети отметили, что уже добавили композицию в свой плейлист, кроме того, восхищаются видео-работой.

"Идеально, господин Владимир. Большое спасибо".

"Так красиво. Спасибо, песня понравилась, добавляю в плейлист. Дантес моя любовь".

"Почему эта песня теперь постоянно в моей голове? Очень кайфовая работа! Спасибо большое".

"Как же красиво, чувственно и глубоко! Слова, музыка и клип – просто кайф, какая синергия! Спасибо, Владимир, за ваше творчество! Продолжайте творить, желаю вдохновения и личного счастья!".

"Так кайфую от текста и музыки. Вова, ты супер. Максимально круто, слушаю уже полчаса".

"Какая же качественная картинка. И песня и видео топчик! Однозначно в плейлист".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Степан Гига и The Вуса выпустили дуэтный релиз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!