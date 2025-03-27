Победительница 'Холостяка 12' разорвала помолвку и рассказала, почему поставила точку в двухлетних отношениях

Победительница "Холостяк 12", блогер Екатерина Лозовицкая, объявила о расставании со своим любимым Владимиром, с которым была вместе более двух лет. Девушка отказалась от будущего брака, отметив, что между ними не хватило настоящих чувств.

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Сначала девушка согласилась на предложение выйти замуж, однако через несколько недель все же излила душу Владимиру и стала инициатором разрыва. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

"Это была любовь. Я полюбила больше головой. Я очень его уважаю как человека, я очень его люблю как человека, но наверное не хватило этой самой любви, этой страсти, не хватило чего-то сердечного, такого искреннего, какой-то химии, которая появляется автоматически. Он мне показал, что такое настоящие отношения", – призналась блогер.

Именно Екатерина Лозовицкая поставила точку в романе после того, как ей сделали предложение. "Между нами нет грязи, обид или измен. Между нами есть уважение, благодарность и желание счастья друг другу", – рассказывала она ранее.

После разрыва с холостяком Алексом Топольским Лозовицкая начала новый роман в Польше, куда переехала после начала полномасштабного вторжения. Долгое время она не раскрывала личность своего избранника, избегая вопроса о его гражданстве. Однако в 2023 году призналась, что это украинец Владимир и вместе с ним решила вернуться в Киев.

В феврале 2025 года модель сообщила о кризисе в отношениях. Подписчики заметили, что блогер перестала публиковать общий контент с Владимиром, и начали спрашивать, еще ли они вместе. Поначалу девушка избегала конкретики, лишь намекнув, что пара переживает непростой период.

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