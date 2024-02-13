'Песни очень быстрые': переводчица жестового языка Ольга Буназов заступилась за Екатерину Суботкину и раскрыла закулисье Нацотбора-2024

Переводчица жестового языка Ольга Буназов, адаптировавшая во время Нацотбора-2024 разговоры ведущих, участников и жюри, вступилась за коллегу Екатерину Суботкину. Она отвечала за песенную составляющую трансляции и, несмотря на эмоциональный перевод композиций, попала под волну критики в сети.

Как оказалось, подруги самостоятельно перевели 11 песен финалистов, не ожидая, что их пригласят на Национальный отбор. Организаторы конкурса неожиданно связались с ними, рассказала Буназов в интервью для "Молодого буковинца".

"Атмосфера за кулисами была насколько чудесной для меня!" – призналась переводчица, которая делила гримерку с Jerry Heil и Машей Ефросининой, что поразило девушку, ведь раньше она видела их только на экране.

Переводчица также прокомментировала критику в сторону Екатерины Заботкиной. Буназов объяснила, что перевод песен – это очень трудная работа и главной целью переводчика остается донести смысл трека. "Есть много диалектизмов, калькированного жестового языка, английских слов. К тому же песни очень быстрые", – добавила она, похвалив свою коллегу, которая "старалась изо всех сил".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Екатерина Заботкина высказалась о скандале на Нацотборе-2024, сказав, что на самом деле она не переводчица, а работает только с песнями. К тому же без еще одного скандала не обошлось: одна из переводчиц Нацотбора на Евровидение-2024 оказалась фанаткой Московского патриархата.

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